Auf frischer Tat gestört: In Neuburg sind wieder Fahrraddiebe unterwegs

In Neuburg sind offensichtlich wieder Fahrraddiebe zugange. Am Sonntagabend versuchten vier bislang unbekannte Diebe am Hans-Nebelmair-Platz zwei Fahrräder zu entwenden, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Gegen 18.30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie sich vier schwarz gekleidete Männer an zwei abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Offenbar fühlten sich die Unbekannten beobachtet und flüchteten bis zum Eintreffen der Polizei. Vor Ort wurde ein blaues Fahrrad gefunden, bei dem bereits das Schloss aufgebrochen war.

Ein zweites Fahrrad war noch versperrt. Eine Fahndung nach den vier schwarz gekleideten Männern mit schwarzen Mützen verlief erfolglos. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)