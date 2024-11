Auto kracht in Schaufenster: Unfall in der Färberstraße

Es ist Mittwochnachmittag, als Andreas Reichard und seine Mitarbeiterinnen im Bekleidungshaus Moser gerade dabei sind, die Schaufenster weihnachtlich zu dekorieren, als es plötzlich kracht. Alle zucken zusammen und verharren für einen kurzen Moment, bevor sie sich auf die Suche nach dem Grund machen. Die Antwort steht quasi vor ihrer Haustüre: Ein Auto war in ihr Schaufenster gefahren und hat ein fußballgroßes Loch hinterlassen.

Wie konnte es dazu kommen? Ein junger Autofahrer war vom Musikhaus kommend in die gegenüberliegende Färberstraße gefahren. Das Einbahnstraßen-Schild hatte er offenbar übersehen und seine Geisterfahrt erst bemerkt, als ihm ein Auto entgegenkam. Auf Höhe des Männermoden-Geschäfts wollte er schließlich wenden und hat beim Zurücksetzen den Abstand zum Schaufenster unterschätzt. „Plötzlich hat es einen Schnalzer getan“, erinnert sich Andreas Reichard an den Moment der Kollision. Die Scheibe riss und auf Höhe der Stoßstange klaffte ein Loch.

Fahrfehler in der Färberstraße in Neuburg: Auto kracht in Schaufenster von Männermode Moser

Nachdem der junge Mann mit einem Schrecken davonkam und beruhigt werden konnte, galt es, die kaputte Scheibe zu sichern. „Wir hatten ein Riesenglück, dass wir kurz vor Feierabend noch die Glaserei Nassler erwischt haben“, sagt Andreas Reichard. Die klebten den Schaden ab, damit die Scheibe nicht unkontrolliert bersten konnte. Andernfalls hätte seinen Worten nach die Feuerwehr ausrücken müssen.

Am kommenden Donnerstag, 28. November, wird nun die neue Scheibe geliefert - was einen gewissen Aufwand mit sich bringt. Denn die schwere Scheibe kann nur mithilfe eines Krans eingesetzt werden. Aus diesem Grund muss die Färberstraße von 8 bis voraussichtlich 13 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Per Fahrrad und zu Fuß bleibt die Einkaufsstraße uneingeschränkt erreichbar. Sobald die Arbeiten erledigt sind, wird die Straße wieder freigegeben.