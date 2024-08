Autofahrer kommt in Neuburg von der Fahrbahn ab

Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2035 zwischen Nassenfels und Neuburg von der Fahrbahn abgekommen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Gegen 22.15 Uhr war der 27-Jährige in Richtung Neuburg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung nach Bergen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Der 27-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab er an, Nachrichten auf dem Handy gelesen zu haben und dadurch von der Fahrbahn abgekommen zu sein.

Autofahrer in Neuburg-Schrobenhausen mit Alkohol am Steuer erwischt

Dies war allerdings nicht der einzige Grund. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein Alkotest ergab knapp 1,2 Promille. Daraufhin musste er sich in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)