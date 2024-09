Autofahrer "übersieht" Kreisverkehr

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich an der Einmündung der Münchener Straße / B16 in Neuburg ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der stadtauswärts unterwegs war, hatte offensichtlich den Kreisverkehr übersehen, berichtet die Polizei. Er überquerte den Kreisel und das Fahrzeug kam im Anschluss auf der gegenüberliegenden Seite in der Wiese beschädigt zum Stehen. Der Fahrer, welcher sich alleine im Fzg befand, wurde durch den Unfall nicht verletzt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet. (AZ)