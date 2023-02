Neuburg

06:00 Uhr

Der vierspurige Ausbau der B16 bewegt die Anwohner

Plus Die Infoveranstaltung für die Bürger Marienheims und der Ortsteile war überaus gut besucht. Dort sollte es vor allem um die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke und die Folgen für die Anlieger gehen. Großes Thema war aber der B16-Ausbau.

Von Manfred Rinke

Das Thema bewegt die Anwohner in Marienheim, Rödenhof, Fleischnershausen und beim Jägerhaus, seit die Planung für den vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 16 vor acht Jahren in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und damit Gesetz wurden. Auch bei der Infoveranstaltung am Montagabend im Sporthotel in Rödenhof standen der Ausbau der B16 und seine Folgen im Zusammenhang mit den Plänen für eine Ortsumgehung mit zweiter Donaubrücke am Kreisverkehr an der Münchener Straße im Mittelpunkt.

