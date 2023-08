Seit 25 Jahren dabei: Das reizt sie an der Neuburger Sommerakademie

Plus Brigitte Blumschein kommt jeden Sommer nach Neuburg, um Malkurse zu belegen. Mit ihrer Begeisterung hat sie ihren Mann angesteckt. Ein persönlicher Blick auf die Sommerakademie.

Seit 25 Jahren kommt Brigitte Blumschein jedes Jahr nach Neuburg, um an den Malkursen der Sommerakademie teilzunehmen. Ihren Ehemann hat es 2001 das erste Mal nach Neuburg verschlagen. Damals habe er Neuburg bei einem Fotografiekurs kennen und lieben gelernt, sagt er. Aber seitdem sind die beiden „Wiederholungstäter“. Mit einer Ausnahme: Nur im Jahr 2020 haben die beiden wegen Corona beschlossen zu pausieren.

Viele interessante Leute haben die beiden pensionierten Lehrer aus der Nähe von Straubing in den vielen Jahren kennengelernt, egal ob Dozenten, Kursteilnehmer oder ihre Hoteliers. Viele dieser Bekanntschaften haben sich inzwischen zu Freundschaft weiterentwickelt. Im Hotel Bergbauer wohnt das Ehepaar schon seit Jahren, inzwischen sind die Künstler und die Gastleute gute Freunde geworden.