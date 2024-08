„Das Wunder von Bern 2.0“: Neuburgs OB siegreich bei Schifferstechen

In Neuburg kennt man das Fischerstechen längst - doch was ist ein Schifferstechen? Vom Prinzip das Gleiche und daher wurde Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zusammen mit den Neuburger Fischergasslern auch zum 3. Internationalen Schifferstechen nach Bern eingeladen. Das Event ließ nicht nur die Herzen der Sportbegeisterten höher schlagen ließ, sondern wird auch als Highlight in die Geschichte des Vereins „Die Fischergassler - Zunft Neuburger Fischerstecher“ eingehen.

Die Teilnahme der Neuburger Fischerstecher hätte fast unter dem Motto „Das Wunder von Bern 2.0“ enden können. Neben den Lokalmatadoren aus Bern traten auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus verschiedenen Regionen der Schweiz und Bayern an, darunter auch die „Schanzer Fischerstecher“ aus Ingolstadt sowie Fischerstecher aus Stepperg. Für die Neuburger Fischergassler gingen Matthias Pitsch, Sebastian Bauch und Emanuel Winter an den Start und als Vertreter der Stadt Neuburg Oberbürgermeister Gmehling.

Der Wettkampftag startete schon am Vormittag mit den ersten Wettkämpfen. Besonders hervorzuheben ist, dass in der Schweiz auch Frauen an diesem traditionellen Wettkampf teilnehmen und drei Teilnehmerinnen zeigten den Männern unmissverständlich, dass sie nicht zum Spaß teilnehmen. Einer nach dem andern machte Bekanntschaft mit dem angenehm kühlen Nass. Die Wettkämpfe fanden auf der Aare statt, einem Fluss mit starker Strömung, der für das Schifferstechen umgeleitet wurde, um einen einzigartigen Wettkampfplatz im Stadtteil Matte zu schaffen.

Neuburgs Bürgermeister setzt sich beim Schifferstechen in der Schweiz durch

Als Höhepunkt des Tages folgte mittags das Promi-Stechen, bei dem Alec von Graffenried, Bernhard Gmehling, Oberbürgermeister und der Journalist Matthias Mast gegeneinander antraten. Hier bewies Oberbürgermeister Gmehling seine langjährige Erfahrung und setzte sich erfolgreich gegen seine beiden Kontrahenten durch.

In einer Wettkampfpause zeigten dann auch zwei Neuburgerinnen ihr Talent! Nicole Dahms und Hanna Ettenreich (beide Team Fischergasse) traten gegeneinander an bewiesen Mut und Geschick auf dem Weidling. Der Nachmittag brachte spannende Wettkämpfe in der Königsklasse, bei denen die Favoriten Sebastian Bauch aus Neuburg und Oliver Aebi aus Bern, der bereits vor drei Jahren Stecherkönig war, nur dank Losglück die Viertelfinals überstanden. Im Kampf um die Medaillen kam es zu einer Schweizer Paarung zwischen Aebi und Pascal Neuenschwander sowie einer bayerischen Begegnung zwischen Sebastian Bauch und Emanuel Winter, das Duell der beiden Neuburger konnte Emanuel Winter für sich entscheiden. Im Finale musste er sich aber dem Lokalfavoriten Oliver Aebi geschlagen geben. Am Ende lautete die Rangfolge: Gold für Oliver Aebi, Silber für Emanuel Winter, Bronze für Sebastian Bauch und der vierte Platz ging an Pascal Neuenschwander.

Bereits eine Woche vor dem Besuch in Bern nahm eine Abordnung der Fischergassler beim traditionellen Schifferstechen in Laufen an der Salzach teil und belegte knapp hinter dem Sieger aus Donauwörth einen hervorragenden zweiten Platz. Weiter ging es vor einigen Tagen für die Fischergassler beim 70. Fischerstechen der Bamberger Sandkerwa auf der Regnitz. Der August 2024 war für den Verein ein ereignisreicher Monat mit vielen tollen und sportlichen Höhepunkten. Der Saisonabschluss mit dem letzten offiziellen Wettkampf findet am 7. September in Ingolstadt statt. (AZ)