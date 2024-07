Ausgebremst: Hufschmied aus Neuburg treibt die Bürokratie in die USA

Lukas Biehler ist viel unterwegs. Sein Job führt ihn durch die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Der Neuburger, der seit zwei Jahren in Wellington im US-Bundesstaat Florida lebt, ist dort ein gefragter Hufschmied. Er beschlägt unter anderem professionelle Reitsportpferde, deren Marktwert sechs- ja sogar im siebenstellig sind. Kurzum: Er ist ein Profi seines Fachs. Nur darf er dieses nicht in seiner Heimat praktizieren. Lukas Biehlers Karriere in Bayern scheitert an der Bürokratie.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis