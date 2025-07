Falsche Richtung, Promille und Cannabis: Autofahrer in Neuburg aus dem Verkehr gezogen

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Mittwochfrüh gegen 00.15 Uhr in der Blumenstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs gewesen. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wurde der Mann am Oswaldplatz kontrolliert, nachdem seine auffällige Fahrweise bemerkt wurde.

Trunkenheit im Verkehr: Autofahrer in Neuburg unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Der Mann musste sich in der Klinik einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)