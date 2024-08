Betrunkener beschädigt Rettungswagen in Neuburger Innenstadt

Ein Rettungswagen ist in Neuburg von einem jungen Mann mutwillig beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 26-jähriger Neuburger beschädigte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr einen Rettungswagen in der Oskar-Wittmann-Straße. Dem 26-Jährigen wurde zuvor der Zutritt zu einer Lokalität verwehrt, da er bereits dort aufgrund seines aggressiven Verhaltens negativ auffiel. Offenbar verärgert über diesen Umstand, begab er sich zu dem zufällig vor Ort befindlichen Rettungswagen und beschädigte den linken Außenspiegel.

Neuburg: Betrunkener Mann beschädigt Rettungswagen nach Lokalverweis

Der entstandene Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 26-Jähirgen eine Alkoholisierung von zwei Promille festgestellt. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. (AZ)