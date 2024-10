Betrunkener mit 3,4 Promille beleidigt und bedroht die Neuburger Polizei

Aufgrund eines verletzen 47-Jährigen ist die Polizei Neuburg am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in die Nördliche Grünauer Straße gerufen worden. Wie sich nach Angaben der Polizei vor Ort herausstellte, stürzte der bereits amtsbekannte Mann aufgrund seiner Alkoholisierung von knappen 3,4 Promille eine Treppe hinunter und zog sich hierbei eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Eine erforderliche medizinische Behandlung lehnte der 47-Jährige ab, da er seine Verletzung aufgrund seiner Alkoholisierung offenbar nicht realisierte.

Alkoholunfall in Neuburg: 47-Jähriger legt sich mit der Polizei an

Zu seinem Schutz nahm die Polizei den Mann daher in Gewahrsam und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ärztlich versorgt wurde. Nach der Behandlung sollte der 47-Jährige zur weiteren Ausnüchterung in die Polizeiinspektion. Auf dem Weg von der Notaufnahme in das Dienstfahrzeug beleidigte und bedrohte er laut Polizei die Beamten und wehrte sich gegen das Mitnehmen in das Fahrzeug. Die Polizei hat den Mann am Samstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)