Betrunkener Patient greift Rettungssanitäter in Neuburg an 

Ein 55-jähriger Mann aus Ingolstadt, der aufgrund einer Kopfplatzwunde ins Ameos-Klinikum Neuburg gebracht werden musste, sorgte am Freitagabend für einen Einsatz der Polizei. Der stark alkoholisierte Patient mit 2,28 Promille begann während der Fahrt, den 22-jährigen Rettungssanitäter zu beleidigen. Doch dabei blieb es nicht: Der Mann wurde handgreiflich und fing an, den Sanitäter zu schubsen.

Eskalation im Krankenwagen: Ingolstädter attackiert Sanitäter

Die in die Notaufnahme gerufenen Polizeikräfte versuchten, den Mann zu beruhigen – allerdings ohne Erfolg. Nach der notwendigen Behandlung wurde der renitente Patient in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion Neuburg. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Nötigung und tätlichem Angriff. (AZ)