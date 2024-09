Betrunkener Radfahrer rammt Holzzaun und flieht

Am Sonntagnachmittag ist ein bisher unbekannter Radfahrer in der Grünauer Straße in einen Holzzaun gekracht und danach schnell weggefahren.

Unbekannter Radler flüchtet nach Unfall in Grünauer Straße

Wie die Polizei mitteilt, sah ein Anwohner gegen 17.30 Uhr, wie der offensichtlich betrunkene Radfahrer gegen den Holzzaun seines Grundstücks fuhr und diesen beschädigte. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Als der Anwohner den Radfahrer nach seinem Namen fragte, stieg dieser wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die Polizei versuchte, den betrunkenen Radler zu finden, hatte dabei aber keinen Erfolg.

Stattdessen hielten die Beamten in der Münchener Straße einen betrunkenen 48-jährigen Radfahrer aus Neuburg an. Ein Alkoholtest zeigte über 1,8 Promille an. Der 48-Jährige musste anschließend in die Klinik Neuburg, um eine Blutprobe abzugeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Mit dem Unfall in der Grünauer Straße hatte er jedoch nichts zu tun. (AZ)