Bizarrer Todesfall Rupp: "Wie kann das in einem Rechtsstaat passieren?"

Eine ARD-Doku rollt die Geschichte um den Tod von Rudolf Rupp aus Neuburg neu auf. In einem der bizarrsten Fälle der deutschen Rechtsgeschichte bleiben bis heute Fragen.

Diese Geschichte hat alles, was Filmemacher brauchen. Ein mysteriöser Todesfall mit spektakulären Wendungen, ein Vorgehen von Polizei und Justiz, das Experten als skandalös beurteilen, und viele Fragen, die bis heute nach Aufklärung schreien. Der Tod des Rudolf Rupp aus Neuburg und dessen Aufarbeitung sind derart bizarr, dass sie zu einem Stück deutscher Rechtsgeschichte geworden sind. Mehr als 20 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden des Landwirts hat ein Team von SWR und NDR die Geschehnisse neu aufgerollt. Herausgekommen ist eine dreiteilige Dokumentation im Rahmen des True-Crime-Formats "ARD Crime Time".

Die Filme rekonstruieren alle Details, die diesen Fall so besonders machen. Ausgangspunkt für alles ist die Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2001. Am Abend besucht Rudolf Rupp, Landwirt aus dem Neuburger Ortsteil Heinrichsheim, das Vereinsheim des BSV, so wie er es oft tut. Acht Halbe trinkt er diesmal, lässt wie immer anschreiben. Mitternachts steigt er betrunken in seinen Mercedes und fährt davon. Es ist das letzte Mal, dass ihn Zeugen lebend sehen. Alles, was danach kommt, ist bis heute Teil von Spekulationen.

Im Vereinsheim des BSV Neuburg wurde Rudolf Rupp in der Nacht auf den 13. Oktober 2001 das letzte Mal lebend gesehen. Foto: Elisabeth Sutner

Rupps Ehefrau gibt nach einem Tag eine Vermisstenanzeige auf. Ihr Mann sei nicht nach Hause gekommen und nicht auffindbar, berichtet sie gegenüber der Neuburger Polizei. Es folgt eine großangelegte Suchaktion, auch im Haus der Familie Rupp - ohne Erfolg. Der Landwirt bleibt verschollen, auch in den folgenden zwei Jahren.

ARD zeigt Doku zum Todesfall Rudolf Rupp aus Neuburg-Heinrichsheim

In der Nachbarschaft in Heinrichsheim entstehen Gerüchte, die auch zur Polizei gelangen. Ein Anwohner hat angeblich in der entsprechenden Nacht einen Menschen über den Rupp-Hof gehen sehen, der einen abgetrennten Schädel in einem Eimer transportiert. Woanders heißt es, die Familie habe den Landwirt zerstückelt und an die Hunde verfüttert. Eine solche Theorie verfolgen dann auch Polizei - mittlerweile ermittelt die Kripo Ingolstadt - und Staatsanwaltschaft. Was, wenn Rupp in jener Oktobernacht nach Hause gekommen ist, seine Familie ihn umgebracht und den Leichnam beseitigt hat?

Ermittler durchsuchen im Januar 2004 das Haus der Rupps und nehmen die Ehefrau, die beiden Töchter sowie den Freund der älteren Tochter mit aufs Präsidium. Zunächst nur als Zeugen, doch schnell werden aus ihnen Beschuldigte. Polizeibeamte befragen die Angehörigen stundenlang, später kommt die Kritik auf, die Ermittler hätten Druck auf sie ausgeübt, mit Suggestivfragen gearbeitet, falsche Geständnisse den jeweils anderen Befragten präsentiert. Und die Rupps knicken tatsächlich ein - vielleicht auch dem geschuldet, dass sie keine Verteidiger an ihrer Seite haben und den Polizisten intellektuell nicht gewachsen sind. Ihr IQ liegt weit unter dem Durchschnitt. Die Angehörigen verstricken sich in Widersprüche, gestehen aber schließlich, Rudolf Rupp bei sich zu Hause umgebracht und die Leiche zerstückelt zu haben.

Rudolf Rupp war ein Landwirt aus dem Neuburger Ortsteil Heinrichsheim. Sein Tod beschäftigt Kriminalisten bis heute. Foto: SWR

"ARD Crime Time" zeigt "Tote lügen nicht – Das blutige Geheimnis um Bauer Rupp"

Die Geständnisse der Angehörigen gehen inhaltlich auseinander. Die Ehefrau gibt an, den Landwirt im Treppenhaus geschubst zu haben. Der Freund der älteren Tochter ergänzt, dass die Ehefrau das Opfer im Anschluss mit einem Holzscheit erschlagen habe. Die ältere Tochter sagt, die Mutter hätte den Vater versehentlich gestoßen. Nachdem sie mit den Aussagen der anderen konfrontiert wird, erzählt die jüngere Tochter, dass Rupp die Treppe heruntergefallen sei, dann hätten die Mutter und der Freund auf ihn eingeschlagen. Inwiefern sind solche Aussagen verwertbar? "Die sagen irgendetwas, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten", verweist Gisela Friedrichsen, die den Fall Rupp für den Spiegel begleitet hat, auf die Manipulierbarkeit der Beschuldigten. Die renommierte Gerichtsreporterin kritisiert das Vorgehen der Ermittler scharf: "Wie kann das in einem Rechtsstaat passieren? Das ist eigentlich unvorstellbar. Irgendwo hätte doch mal jemand sein müssen, der sagt: stopp."

Christian Veh, damaliger Staatsanwalt und heutiger Direktor des Neuburger Amtsgerichts, verteidigt die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. "Es spricht alles dafür, dass Rupp heimgekommen ist", sagt Veh - eine Auffassung, die er bis heute vertritt, jedoch nicht beweisen kann. Zum damaligen Zeitpunkt seien weder die Leiche von Rudolf Rupp noch sein Auto zu finden gewesen. "Immer an das Naheliegendste denken, und das haben wir getan." Der Vorwurf, die Ermittler seien "wie eine Herde alle in die gleiche Richtung marschiert" und hätten "alles für bare Münze genommen", sei "schlicht und ergreifend falsch". "Wir haben uns jeden Tag in der Ermittlungsgruppe getroffen und an jeder Stelle überlegt: Was kann man machen, was kann man verifizieren?" Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat eine Interviewanfrage für die ARD-Doku übrigens abgelehnt.

In diesem Raum im Haus der Familie Rupp soll angeblich die Leiche von Rudolf Rupp zerstückelt worden sein - dies stellte sich als falsch heraus. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

True Crime: Was ist mit Rudolf Rupp aus Neuburg passiert?

Zurück im Jahr 2004. Nach einigen Wochen unterscheiden sich die Geständnisse der Beschuldigten nach wie vor. Im Kern halten die Ermittler jedoch fest: Rupp bekam einen ersten Schlag mit einem Kantholz ins Genick, sein Körper wurde in den Keller gezerrt, wo der Freund der Tochter mit einem Zimmermannshammer mehrfach auf den Schädel einschlug. Die Leiche hat er anschließend zerlegt, die Teile hat ein Hund der Familie aufgefressen - so die Version, wie sie schließlich zur Anklage kommt. Um die Tat zu rekonstruieren, treffen sich im April 2004 Ermittler und Beschuldigte im Haus der Familie Rupp. Die Szenen werden nachgespielt, alles festgehalten mit einer Videokamera. So werden die Zuschauenden Zeugen verstörender Dialoge. "Und in dem Schlachtkessel, was hast du da gemacht?", fragt ein Polizist. "Da habe ich den Kopf rein", antwortet Matthias Eisenhofer, der Freund der Tochter. "Weil ich gemeint habe, vielleicht geht er leichter zum Auseinanderhacken."

Im Dezember 2004 beginnt am Landgericht Ingolstadt der Prozess im Fall Rupp. Die Ermittler präsentieren die umstrittenen Ergebnisse ihrer Arbeit. "Man hat mit einer Staatsanwaltschaft zu tun, die sich eine Geschichte buchstäblich in der Fantasie zusammengereimt hat, weil man keinerlei Sachbeweise hatte, man hatte nichts eigentlich", kritisiert Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Der damalige Staatsanwalt Christian Veh hält dagegen. Die Beschuldigten hätten zugegeben, Rupp umgebracht zu haben. "Soll ich dann sagen: Ich glaube euch kein Wort, geht nach Hause?" Es sei klar, dass er dies zu Anklage bringen musste. "Ich kann ja gar nicht anders." Das Gericht übernimmt, zum Unverständnis von Friedrichsen, die Version der Staatsanwaltschaft. Matthias Eisenhofer wird, ebenso wie Rupps Ehefrau Hermine, zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt, die Töchter bekommen drei beziehungsweise zweieinhalb Jahre, wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Der Bundesgerichtshof lehnt 2006 die Revision der Verteidigung ab - die Betroffenen sind rechtskräftig verurteilt.

Der Mercedes von Rudolf Rupp, nachdem er an der Staustufe Bergheim aus der Donau geborgen wurde. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Im März 2009 nimmt der Fall eine spektakuläre Wendung. Bei Arbeiten an der Staustufe Bergheim, nur wenige Kilometer von Neuburg entfernt, entdecken Techniker durch Zufall zwei Autos, die auf dem Grund der Donau liegen. Ein Kennzeichenabgleich ergibt: Eines davon ist der Mercedes von Rudolf Rupp. Das Fahrzeug wird geborgen, und zum Erstaunen aller findet sich hinter dem Steuer der Leichnam des Landwirts. Die sterblichen Überreste werden rechtsmedizinisch untersucht. Die Todesursache lässt sich nicht mehr feststellen. Trotzdem ist klar: Die Tat, für die die Angehörigen verurteilt wurden, hat so nicht stattgefunden. Rupp wurde nicht erschlagen, zerteilt und verfüttert. Auf Antrag der Verteidigung wird das Verfahren wiederaufgenommen - wenn auch gegen Widerstände der Justiz.

Mercedes in der Donau gefunden: Hat sich Rudolf Rupp selbst umgebracht?

Neue Ungereimtheiten kommen ans Licht. 2011 spricht das Landgericht Landshut die vier Angehörigen schließlich frei. Zu diesem Zeitpunkt saßen Matthias Eisenhofer und Hermine Rupp bereits sechs Jahre und zwei Monate in Haft. Von ihrer Schuld ist das Gericht aber weiterhin überzeugt - es fehlen laut Urteil schlicht die Beweise. Dieser Freispruch „zweiter Klasse“ hat für die Betroffenen zur Folge, dass sie für die Zeit in Haft nicht entschädigt werden.

Der damalige Staatsanwalt Christian Veh bei der überraschenden Bergung des Mercedes an der Staustufe Bergheim. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Doch was ist wirklich mit Rudolf Rupp passiert? Der erfahrene Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel sieht in dem Fall ein "Lehrstück für Kriminalistik und Rechtsmedizin", wie es nicht laufen sollte. "Es ist eine Reihe von Fehlern gemacht worden, die vermeidbar sind." Bis heute bleibt die Frage offen, warum die Polizei einen Selbstmord offenbar kategorisch ausgeschlossen hat. Püschel ist überzeugt, dass der Landwirt selbstständig in die Donau gefahren ist, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Für einen Suizid gebe es in seinen Augen viele Argumente. Rupp war krank, ein Außenseiter, hatte Schulden und eine kaputte Ehe. Doch auch für diese Theorie fehlen Beweise. Die Wahrheit - sie könnte nie ans Licht kommen.

Die dreiteilige Dokumentation mit dem Titel "Tote lügen nicht – Das blutige Geheimnis um Bauer Rupp" ist abrufbar in der ARD-Mediathek, unter ardmediathek.de.