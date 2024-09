Brandalarm in Neuburg: Bewohnerin erleidet doppeltes Pech

Am Mittwochmittag gab es in der Donauwörther Straße in Neuburg einen Brandalarm, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus.

Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 11.40 Uhr ein Anwohner im Mehrfamilienhaus den Rauchmelder in der Nachbarwohnung gehört und die Notrufnummer gerufen, weil niemand die Tür öffnete. Die Feuerwehr Neuburg kam durch ein offenes Fenster in die Wohnung und entdeckte einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd. Es war nur Rauch zu sehen, das Feuer hatte sich nicht ausgebreitet. Zum Glück war die Wohnung leer und niemand wurde verletzt. Es gab auch keinen Sachschaden.

Die 41-jährige Bewohnerin hatte aber doppeltes Pech. Als sie vom Einsatz erfuhr, machte sie sich sofort auf den Weg nach Hause. Dabei stieß sie in der Donauwörther Straße mit ihrem Auto gegen den Holzzaun einer Nachbarin. Sie und ihr zehn Monate altes Baby im Auto blieben unverletzt. Der Unfall verursachte jedoch einen Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.