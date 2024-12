Das Café Huber war ein Dating-Treff, würde man heute sagen. Als an einem Tanzabend im Sommer 1961 der Rekrut Klaus Ehneß mit drei Kameraden das Lokal betrat, da blieb die 17-jährige Gerda mit ihrer Mutter ein bisschen länger. Klaus und Gerda probierten einen Tanz und es wurde mehr daraus. Am Mittwoch feierten sie in Neuburg ihren 60. Hochzeitstag.

