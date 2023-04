Caroline Conrad aus Neuburg ist Deutschlands beste Naturkosmetikerin

Sie hat sich unter rund 50 Bewerberinnen durchgesetzt und den Beauty-Oscar "Gloria" gewonnen. Das hat in Neuburg vor ihr noch niemand geschafft.

Frauke Ludowig hat den Abend moderiert, Schauspielerin Anja Kling hat die Laudation auf sie gehalten: Caroline Conrad aus Neuburg ist vor Kurzem zu Deutschlands bester Naturkosmetikerin gekürt worden. Der Verlag Kosmetik International hat dieses Jahr zum neunten Mal den Kosmetikpreis "Gloria" verliehen – und Caroline Conrad ist eine der stolzen Preisträgerinnen. Denn der Gloria-Award ist nicht irgendein Preis, sondern gehört zur höchsten Auszeichnung der Kosmetik-Branche.

In fünf Kategorien wurden jeweils die drei besten Bewerberinnen aus ganz Deutschland gekürt: Klassische Kosmetik, Medical Beauty, Innovativstes Institutskonzept und "Charity – Kosmetik hilft". In diesem Jahr wurde die Rubrik "Naturkosmetik" neu mit in den Wettbewerb aufgenommen, und die Neuburger Kosmetikerin hat mit ihrem Konzept gleich den 1. Platz abgeräumt. Damit hat sie sich gegen etwa 50 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Keine Frage, dass die 37-Jährige und ihre Mitarbeiterin Sabrina Akdil mächtig stolz darauf sind.

Kosmetikstudio aus Neuburg gehört zu den Besten in Deutschland

Das Ergebnis basiert einerseits auf dem Konzept ihres Studios, den eingesetzten Produkten und ihrer Präsentation etwa auf den sozialen Kanälen. Andererseits hat sich im vergangenen Jahr eine "Undercover"-Testperson bei ihr eingebucht und im Anschluss die Beratung und Behandlung bewertet. Der Beauty-Oscar wurde zum ersten Mal an ein Kosmetikstudio in Neuburg verliehen.

Die Verleihung in Düsseldorf war auch ein Schaulaufen der Schönen und Prominenten. Neben Anja Kling gehörten auch Unternehmerin Dagmar Wöhrl, Schauspieler Hardy Krüger, Schauspielerin Sabine Postel und "Let's Dance"-Juror Jorge Gonzáles zu den Laudatoren, die die begehrten Trophäen an die glücklichen Gewinnerinnen überreichten. Unter den Gästen waren unter anderem "Mutter Beimer", Marie Luise Marjan, Schauspielerin Eva Habermann, Pippi Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson – und Stefanie Powers, die als Jennifer Hart in der 80er-Jahre-Serie "Hart aber herzlich" eine Mode-Ikone ihrer Zeit war.

Dass sie für eine Gloria-Auszeichnung nominiert ist, hat Caroline Conrad bereits Anfang Januar erfahren. Doch erst bei der Gala am 1. April wurde ihr Name – ähnlich wie bei den Oscars – als Siegerin genannt. Das Gefühl sei "unbeschreiblich" gewesen. Auf der anschließenden After-Show-Party hat sie dann zwischen den Promis getanzt und auf ihren Erfolg angestoßen.

