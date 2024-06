Neuburg

Chor Windrose singt Lieder vom Frieden, die alle berühren

Plus Der Neuburger Chor Windrose sorgt im Kongregationssaal mit einem hinreißenden Programm anlässlich des 75. Geburtstags der Verfassung für Ovationen im Stehen.

Von Reinhard Köchl

Lieber den schweren Weg gehen als den normalen. Einen mühevollen Proben-Marathon auf sich nehmen, monatelang, seit Beginn des Jahres. Man glaubt zu erahnen, wie viel Schweiß und vielleicht auch ein paar Tränen es gekostet haben mag, bis der Neuburger Chor Windrose endlich sein ambitioniertes, anspruchsvolles Programm „Lieder von Frieden und Freiheit“ zur Aufführungsreife bringen konnte. Aber gelohnt, so viel schon einmal vorweg, hat es sich allemal.

36 Sängerinnen und Sänger überraschen im voll besetzten Kongregationssaal am Samstagabend mit einem Querschnitt aus Liedern, die so bis dato eigentlich eher bei einer Maikundgebung oder einer Veranstaltung der Friedensinitiative erklangen. Den Programmzettel ziert eine Taube mit einem Ölzweig im Mund. Warum wirkt das heute mehr denn je wie ein Produkt aus der alten Sozialdemokratie oder einem Jugendtag der Grünen? Sind Themen wie Frieden und Freiheit in unruhigen Zeiten wie diesen wirklich nur noch für den Bereich links der Mitte reserviert, brauchen wir wirklich solche Kategorien im Umgang mit anderen Menschen? Allein die Besetzung des Chores, der seit 43 Jahren in Neuburg mit wechselnden Repertoires für eine glanzvolle Belebung des Kulturlebens sorgt, spricht gegen diese These. Hier singen Bürgerinnen und Bürger der Stadt quer durch alle Gesellschafts-, Altersschichten und Ideologien aus reinem Herzen Friedenslieder. Natürlich könnte man einige der Notenwerke mit aller dogmatischen Verbohrtheit per se als „links“ einordnen, aber in Wirklichkeit ist der gesamte Spielplan losgelöst von jeglichem Gesinnungsballast. Denn freies Denken und Handeln passte noch nie in eine Schublade.

