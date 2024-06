Das Hofgartenfest trotzt dem Regenwetter: Tausende feiern in Neuburg

Nach sechs Jahren Pause feiert Neuburg endlich wieder ein stimmungsvolles Sommerfest im Hofgarten. Das Wetter tut der Stimmung keinen Abbruch, die Menschen feiern bis tief in die Nacht.

Wer geglaubt hat, dass sich die Neuburger ihr geliebtes Hofgartenfest von Schauer und gar Gewitter verderben lassen, der wurde am vergangenen Wochenende eines Besseren belehrt. Zwar war jedermann gut beraten, spätestens ab Samstagnachmittag mit Schirm und Regenjacke ausgerüstet auf das Festgelände oberhalb der Luitpoldstraße zu kommen. Doch sich wegen des Wetters das kostenlose Festival unter den stimmungsvoll beleuchteten Bäumen entgehen lassen? Das wollte offensichtlich niemand. Zu Tausenden strömten die Menschen ins Herz der Stadt.

Schon der Auftakt am Freitag war stark besucht. Bei sommerlichen Temperaturen nutzten die Gäste gleich zur Eröffnung die Gelegenheit, mit einem Cocktail in der Hand der Livemusik auf einer der beiden Bühnen oder einer Darbietung auf der Aktionsfläche vor der VR-Bank zuzuhören. Die Menschen schoben sich durch die Reihen, trafen Bekannte und Freunde, probierten sich durch das vielfältige gastronomische Angebot oder setzten sich auf ein kühles Getränk in den Biergarten. Bis nachts um Punkt 1 Uhr war das Festgelände gut besucht.

Nicht selbstverständlich war die gute Resonanz, war es doch ein Hofgartenfest, das Herausforderungen zu meistern hatte. Glücklich war Neuburg vom Hochwasser verschont geblieben, doch es herrschte auch am Festwochenende noch immer Katastrophenalarm im Landkreis. Dennoch entschied sich die Stadt Neuburg als Veranstalter dafür, das Fest durchzuziehen. "Wem der Geschädigten hätte es etwas gebracht, wenn wir alles abgesagt hätten?", so Bernhard Mahler vom Organisationsteam der Stadt Neuburg. Niemand, ist er überzeugt. Vielmehr hätten die Bands und Gastronomen noch Verluste gemacht.

Dass man die Ereignisse der vergangenen Woche nicht ausblendet, zeigte eine noch spontan organisierte Spendenaktion für die Neuburger Vereine, die das Hochwasser erwischt hatte. Die Stelzenläufer des Traumtheaters waren mit entsprechenden Sammeldosen ausgestattet worden.

Zweite Herausforderung: das Wetter. Der erste ordentliche Schauer ging am Samstag gegen 16.30 Uhr über das Gelände nieder. Es stürmte, der Funpark für die Kinder wurde kurzerhand geschlossen und an diesem Tag auch nicht mehr geöffnet. Auch die Feuershow wurde ersatzlos gestrichen.

Als der Regen dann aber nachließ, kamen die Menschenmengen zurück. Als die Bands wieder spielten, war der Biergarten voll, die Musiker zeigten sich rundum begeistert vom Neuburger Publikum, das auch in Regenjacke ordentlich feierte und mitging. "Wir haben nur positive Rückmeldung von den Gruppen bekommen", sagt Nils Lahn. Für den Geschäftsführer des Stadtmarketings, der seit Januar im Amt ist, war die Verantwortung für ein solches Fest der erste richtige Härtetest. "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir so viele Leute glücklich machen konnten."

Auch für die Standbetreiber hat sich die Arbeit offensichtlich gelohnt. Natürlich gab es ab und an Phasen, in denen der Strom an Kundschaft nachgelassen hatte. Doch die Wirte zeigten sich zufrieden. "Es war immer was los und es ist wirklich ein gelungenes Fest", sagen Anke und Karl Deiml vom Gasthof Neuwirt, die mit ihrem Team am Biergarten in der Luitpoldstraße Getränke ausschenkten. Beide betonen die gute Organisation und das Miteinander der Gastronomen. "Die Vielfalt des Angebots an Essen und Trinken war wirklich sehr groß und abwechslungsreich", sagt Anke Deiml. Ihr persönlicher Favorit beim Hofgartenfest: das Sandwich mit gezupftem Lachs der Rauchmanufaktur aus Monheim. Auffällig sei auch gewesen, dass Besucher aller Altersgruppen das Fest besuchten: Familien mit Kleinkindern ebenso wie Jugendliche oder Senioren.

Stadt Neuburg übernimmt das Defizit für das Hofgartenfest und der Eintritt bleibt kostenlos

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, quasi Gastgeber des Hofgartenfestes, war schon am Freitag begeistert, wie viele Menschen auf das kostenlose Festival strömten. "Der Hofgarten ist so wunderschön und bestens geeignet für ein solches Event. Es freut mich außerordentlich, dass die Neuburger diese Idee, das sonst leider wenig genutzte Gelände im Herzen der Stadt bewusst zu bespielen, so gut annehmen." Die Stadt Neuburg übernimmt stets das Defizit der Veranstaltungskosten, damit das Hofgartenfest ohne Eintritt stattfinden kann. Nach Abzug der Einnahmen durch die Standbetreiber sind das etwa 40.000 Euro.