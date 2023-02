Neuburg

06:01 Uhr

Das Interesse an der Schulkinowoche in Neuburg ist groß

Die Schulkinowoche kommt in ganz Bayern und auch im Kinopalast in Neuburg gut an.

Plus Im Kinopalast liegen bereits 2200 Anmeldungen vor, schon mehr als in den Jahren zuvor. Anmelden können sich Klassen noch bis 1. März. Ein Film zieht bis jetzt noch nicht, zum Bedauern von Roland Harsch.

Von Manfred Rinke

Der Countdown läuft: Vom 20. bis 31. März steht in ganz Bayern mit der Schulkinowoche wieder der Film auf dem Stundenplan und dies auch ganz offiziell. Denn dann lädt das landesweit größte Filmbildungsprojekt bayerische Schülerinnen und Schüler für zehn Tage in rund 130 Kinos in 116 Städten zu einem auf Unterrichtsfächer und lehrplanrelevante Themen aller Jahrgangsstufen und Schularten abgestimmten Filmprogramm. Mit dabei ist seit Beginn des Projekts auch wieder der Kinopalast in Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

