Neuburg

06:10 Uhr

"Das Leben geht weiter als man denkt": Samuel Koch hält Vortrag in Neuburg

Plus Beim ersten Netzwerktreffen für Unternehmer in Neuburg-Schrobenhausen war Samuel Koch zu Gast. Er sprach darüber, wie man in Krisenzeiten Mut und Zuversicht behält.

Das Leben von Samuel Koch hat sich 2010 binnen Sekunden für immer verändert. Seine Wette in der Show "Wetten, dass ...?", mit speziellen Sprungstiefeln Saltos über Autos zu machen, nahm fatale Folgen. Koch verlor bei der Landung das Gleichgewicht und stürzte. Dabei brach er sich viermal das Genick. 13 Jahre später war er Gast für das Netzwerktreffen für Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Landkreis, das an diesem Dienstag im Audi Driving Experience Center in Heinrichsheim zum ersten Mal stattfand. Ein "Mutmacher", wie Landrat Peter von der Grün den 36-jährigen Koch nennt.

Unternehmer aus dem gesamten Landkreis waren beim Vortrag von Samuel Koch zu Gast. Foto: Elisabeth Sutner

Koch selbst hat bereits einige Krisenzeiten in seinem Leben durchgemacht. Mit seinem Vortrag zum Thema "Das Leben geht weiter als man denkt – über Zuversicht und Mut in Krisenzeiten" gab er den Gästen seinen Blick auf die erlebten Schicksalsschläge, und wie er damit umging.

