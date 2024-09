Das Phantom der Lüfte: Vor 50 Jahren bricht eine neue Ära im Geschwader an

Ein Wechsel des Flugzeugmusters geht bei der Luftwaffe immer mit einem enormen Aufwand einher. Man wechselt ein Kampfflugzeug nicht wie ein Auto aus. Jeder, der mit diesem Fluggerät zu tun hat, seien es die Besatzungen oder der Techniker, muss umfangreich darauf vorbereitet und geschult werden. Und auch die Infrastruktur muss darauf abgestimmt werden. Vor 50 Jahren zog die F-4F Phantom am Neuburger Fliegerhorst ein. Nicht nur war es ein Umstieg von einem Piloten und einem Triebwerk hin zu zwei Männern im Cockpit und zwei Triebwerken. Als vor 50 Jahren die ersten vier F-4F Phantom in Neuburg landeten, war der Wandel des Geschwaders und des Fliegerhorstes bereits in vollem Gange.

