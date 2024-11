Kanalsystem in Neuburg: Rauch entlarvt die Fehlanschlüsse

„Brennt’s da irgendwo?“ Passanten in der Ingolstädter Straße waren in Sorge angesichts von Rauchschwaden, die aus Kanalgullys und Dächern herausströmten. Die Feuerwehr musste nicht alarmiert werden, die Stadt hatte eine „Durchrauchung“ der Kanalisation in Auftrag gegeben.

Mit dieser Methode stellte die Verwaltung jetzt in Neuburg-Nord fünf Anwesen fest, die ihr Regenwasser vom Dach in den Abwasserkanal einleiten. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Hauseigentümer müssen das Niederschlagswasser auf eigenem Gelände versickern lassen. Mit den „erwischten“ Hausbesitzern werde man nun das Gespräch suchen und ihnen Vorschläge machen.

Kanaluntersuchung in der Ingolstädter Straße in Neuburg wegen Platzregen im Juli

Die Nachschau in der Ingolstädter Straße geht auf Beschwerden nach dem massiven Platzregen am 20. Juli zurück. Der Kanal füllte sich und es gab Rückstau in etlichen Kellerräumen. Das Tiefbauamt wollte den Weg des Wassers wissen und schickte die Rauch-Firma los. „RK-Kanalservice“ aus Hollenbach macht vor allem Kamerauntersuchungen von Kanälen, diesmal blies der Mitarbeiter mit Kompressor und Rauchmaschine über eine lange Lanze Rauch in den Abwasserkanal.

Aus der Dachrinne kommt Rauch, ein Beleg für die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation. Foto: Winfried Rein

Prompt qualmte es an einigen Häusern aus der Dachrinne – das Fallrohr für Regenwasser mündet direkt im Schmutzwasserkanal. Die Betroffenen müssen diesen Anschluss nun „abklemmen“. Die Niederschläge müssen an Ort und Stelle versickern oder – falls vorhanden – in den Kanal für Oberflächenwasser eingeleitet werden. „Eine kleine Baustelle wird es dann durchaus geben“, so Tiefbauamtschef Thomas Stemmer, „aber wir werden die Eigentümer beraten“.

Ähnlich war die Stadt in Herrenwörth und Heinrichsheim vorgegangen. Auch damals ließ das Amt Rauch durch die Kanalrohre schicken, um die unerwünschten Anschlüsse zu finden. Mittlerweile lassen die dort angesprochenen Hausbesitzer ihr Regenwasser versickern. Das soll großflächig geschehen, den herkömmlichen Sickerschacht akzeptiert die Gesetzgebung nicht mehr.

Wohnhäuser, die vor 1997 gebaut wurden, dürfen in den öffentlichen Kanal einleiten

Wohnhäuser, die vor 1997 gebaut worden sind, dürfen ihr Regenwasser noch in den öffentlichen Kanal für Oberflächenwässer einleiten. Einen solchen Altbestand gibt es an der Ingolstädter Straße, dort liegt auf der Ostseite der Regenwasserkanal. Bei seinem Bau seien Hausanschlüsse bis zu jedem Anwesen verlegt worden. Dort müsse die Dachentwässerung angeschlossen werden. Das Regenwasser führt der dafür gebaute Kanal in der Regel direkt zur Donau. In Neuburg-Nord nimmt der Gießgraben einiges auf und transportiert es an der Arco-Grotte in den Fluss.

Nach katastrophalen Regenfällen kann der Kanal das Wasser nicht mehr aufnehmen, so wie hier in der Münchener Straße. Foto: Winfried Rein

Erschließt die Stadt ein neues Baugebiet, lässt sie neben dem Abwasserkanal auch Leitungen für das Regenwasser einbauen. Man spricht von einem „Trennsystem“. In Heinrichsheim gibt es nur einen Kanal für Schmutzwasser, das Regenwasser soll komplett versichern. Auch im Untergrund der Oberen Altstadt verläuft nur eine einzige Kanalisation, dort wird nichts getrennt.

Dass dieses Misch- oder Fremdwasser zum Klärwerk an der Grünauer Straße läuft, gefällt den Fachleuten gar nicht. Früher wollte man Regenwasser zur „Spülung“ des Kanals. „Doch es belastet unsere Pumpen und schadet der biologischen Reinigungskraft unserer Kläranlage“, steht für Tiefbauamtsleiter Thomas Stemmer fest. Regenwasser gehöre deshalb nicht in den Kreislauf des Schmutzwassers.

Grundstücksbesitzer mit guter Versickerung und wenig Versiegelung belohnt die Stadt mit niedrigen Beiträgen. Sie bezahlen eine geringere oder gar keine Gebühr für Niederschlagswasser. Etwa 5000 entsprechende Bescheide schickt die Verwaltung an die Haushalte. Die „gesplittete Abwassergebühr“ hatte die Stadt Neuburg 2014 eingeführt. Sie ist längt noch nicht Praxis in allen bayerischen Kommunen. Der Bund Naturschutz in Bayern begrüßt das System, denn angesichts zunehmender Starkregen „schafft die gesplittete Abwassergebühr finanzielle Anreize zur Entsiegelung, zur Regenwassernutzung sowie zur Versickerung und ist ein Beitrag zur Hochwasservorsorge“.