Der „Fliegerpfarrer“ feiert seinen 97. Geburtstag

Nach dem Nikolaus kamen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Schwester Isentrud Eigen mit Geschenken und gratulierten Pfarrer Walter Hroß zum 97. Geburtstag. Er ist am 6. Dezember geboren und lebt seit einigen Jahren im Altenheim St. Elisabeth.

„Wir haben großen Respekt vor Ihrer Lebensleistung“, sagte OB Gmehling mit Verweis auf die pädagogische Arbeit von Walter Hroß. Der bekannte „Fliegerpfarrer“ ist vor 70 Jahren von Kardinal Faulhaber in München zum Priester geweiht worden und mit Pfarrer Helmut Bullinger der dienstälteste Geistliche im Dekanat Neuburg-Schrobenhausen. Josef Ratzinger, später Papst Benedikt XVI., war sein Kollege im Priesterseminar gewesen.

Walter Hroß aus Neuburg feiert seinen 97. Geburtstag

Walter Hroß unterrichtete Generationen von Schülern in Religion, er war 35 Jahre lang bis 1990 Lehrer (und Oberstudienrat) an der Neuburger Berufsschule. In seiner Zeit als Kaplan in der Pfarrei Heiliggeist bildete er mit Pfarrer Joseph Reiter das Gespann „Hroß und Reiter“. Als 1962 im Neuburger Ostend die Ulrichskirche entstand– und 1964 geweiht wurde – tippten alle auf Walter Hroß als ersten Pfarrer. Er gab die Ehre an seinen Studienfreund Eugen Häußler weiter. Der Jungpriester wollte sich nicht binden lassen und lieber fliegen. Er half aber über die Jahre in 45 Pfarreien aus, darunter 20 Jahre lang in Oberhausen, Unterhausen, Dezenacker, Sinning und Längloh. Walter Hroß war bayerischer Meister im Segelflug und ist mit seinen 6000 Flugstunden dem Himmel sehr nahe gekommen.