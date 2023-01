Neuburg

06:01 Uhr

Der langjährige Neuburger Stadtrat Walter Friemel war dem Tod ganz nah

Plus Der ehemalige Lehrer am Descartes-Gymnasium in Neuburg und langjährige Stadtrat erinnert sich an einen besonderen Glücksmoment in seinem Leben - das auch schon vorbei sein könnte.

Von Manfred Rinke

Er war nah dran am Tod. Ganz nah dran. „Bald wäre es damit vorbei gewesen, Weihnachten oder den Start in ein neues Jahr mit der Familie, der Frau, den Kindern und Enkelkindern zu feiern“, sagt Walter Friemel. Der heute 80-Jährige kämpfte nach einer Coronainfektion vor zwei Jahren mit dem Tod. Er hat überlebt und erzählt hier die Geschichte von einem besonderen Glücksmoment in seinem Leben.

