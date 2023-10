Der Neuburger Volksfestplatz soll aufgewertet werden

Plus Die Stadt Neuburg will den Volksfestplatz, die „Mitte“ im Ostend, mit 470.000 Euro aufwerten. Das Konzept sieht schattige Plätze und 56.000 Blumen vor.

Der Neuburger Volksfestplatz soll schöner und in der Nutzung vielfältiger werden. Dazu hat der Bauausschuss ein Konzept beschlossen, das 470.000 Euro kosten und 2024/25 umgesetzt werden soll.

Die Aufwertung der Spiel- und Sportplätze, neue Großbäume und die weiterhin uneingeschränkte Nutzung durch das Volksfest seien die Grundzüge der Planung, erläuterte David Riek vom Bauamt den Stadtpolitikern. Im Eingangsbereich am Bürgerhaus sollen die Allee ergänzt, ein Spielgerät „Mikadowald“ und südlich ein Trinkwasserbrunnen platziert werden. Der Bolzplatz im Sportpark bleibt, der Basketballplatz soll roten Untergrund erhalten. Ein Skateplatz und eine Fläche zum Boulespiel sollen dazukommen.