Der „Silberdollar“ sucht einen neuen Pächter

Der „Silberdollar“ in der Neuburger Theresienstraße sucht einen neuen Pächter. Nach rund zehn Jahren hören die aktuellen Betreiber, eine 56-Jährige und ihr 69-jähriger Mann, in der Kneipe und Spielhalle auf. Sie blicken zurück auf eine ereignisreiche Zeit.