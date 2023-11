Deutlich mehr Fläche: Der Penny-Markt in Feldkirchen soll größer werden

Der Neuburger Penny-Markt an der Augsburger Straße plant eine Erweiterung. Die soll Kundinnen und Kunden spürbar mehr Platz verschaffen.

Der Penny-Markt an der Augsburger Straße in Neuburg soll größer werden. Der Lebensmittel-Discounter plant für den Standort im Stadtteil Feldkirchen eine Erweiterung der Verkaufsfläche von aktuell 800 auf rund 1000 Quadratmeter. Konkret sollen laut Angaben der Stadtverwaltung ein 157 Quadratmeter großer Anbau an der östlichen Gebäudeseite sowie ein 60 Quadratmeter großer Anbau an der südlichen Gebäudeseite kommen.

Penny-Markt in Neuburg-Feldkirchen soll größer werden

Eine entsprechende Bauvoranfrage war am Mittwoch Thema im Neuburger Bauausschuss. Laut Florian Schmid von der Bauverwaltung sei das Vorhaben als unkritisch zu bewerten. Stellplätze seien auch mit einer Erweiterung noch genügend vorhanden. Die Nachbarn, unter anderem das Bauunternehmen Richard Schulz, hätten der Erweiterung zugestimmt.

Auch Gerhard Schoder (Grüne) bewertet das Projekt als "total unproblematisch". Er erkundigte sich jedoch, inwieweit die Solardachpflicht für neue Gewerbe- und Industriegebäude auch bei einer solchen Erweiterung gilt. Dies müsse man prüfen, kündigte Schmid an. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem Vorhaben geschlossen zu.