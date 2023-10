Die Fackel leuchtet hell: Neuburger Barockkonzerte wahren musikalisches Erbe

Die Neuburger Barockkonzerte tragen eine Jahrzehnte alte Tradition weiter. Zum Finale brilliert ein Solist auf einem seltenen Instrument.

Dass Traditionspflege nicht bedeutet in der Asche zu wühlen, sondern die Fackel weiterzutragen, belegten die 76. Neuburger Barockkonzerte einmal mehr. Drei sehr lebendige, herzerfrischende Konzerte an drei inspirierenden Orten, dem Rittersaal im Schloss, dem historischen Gewölbe des Birdland Jazzclubs und dem Kongregationssaal. Was wir da in Neuburg haben, wissen vor allem Besucher von außerhalb staunend zu schätzen.

Beim Empfang der Stadt Neuburg im blauen Foyer des Schlosses freute sich Kulturreferentin Dr. Gabriele Kaps in Anwesenheit unter anderem des Schirmherrn Regierungspräsident Dr. Konrad Schober, dass eines der Konzerte von einer Gruppe bestritten wurde, die wenige Jahre zuvor im Finale des Biagio Marini Wettbewerbs bereits in Neuburg auf der Bühne gestanden hatte. Das Ensemble Mokka Barock nahm das Publikum in der überraschend ausgewogenen Akustik des Rittersaals mit auf eine abwechslungsreiche Reise des Kaffees vom Orient in die europäischen Kaffeehäuser und bis in die Cafés im fernen Argentinien.

Seit über 20 Jahren finden bei den Neuburger Barockkonzerten auf der Bühne des Birdland Jazz und Barock zusammen. Thomas Doblers Programm "A Tribute To The Modern Jazz Quartet" brachte in Erinnerung an die jazzige Pionierleistung eines der wichtigsten Ensembles der Jazzgeschichte fein swingende Referenzen an Bach und Bop, kammermusikalische Intimität und knackigen Groove.

Neuburger Barockkonzerte begeistern mit drei Konzerten

Vor allem das Konzert mit Sergey Malov und La Cetra Basel brachte Glanz und Schwung. Der russische Solist begeisterte im Kongregationssaal mit beeindruckender Ausstrahlung an zwei Instrumenten, die wahrlich selten erklingen, obwohl sie in die große Familie gehören, deren bekanntestes Mitglied wohl die Geige ist. Auf dem Violoncello da spalla, also dem Schultercello, das auch auf den blumigen Namen Violino pomposo hört, ertönte Nicola Porporas Cellokonzert G-Dur mit ungemein weichem, sonorem, das Ohr umschmeichelndem Klang. Sergey Malov, dessen Cello, mit einer fünften Saite ausgestattet, den Stimmumfang eines herkömmlichen Instruments nach oben erweitert, spielte mit Hingabe und Esprit, verschmolz förmlich mit der Musik und riss das Publikum in einer atemberaubenden Kadenz förmlich mit.

Sergey Malov (vorne) und Germán Echeverri verzauberten ihr Publikum bei den Neuburger Barockkonzerten. Foto: Andreas Edler

„Das war ja fast wie AC/DC“ meinte eine Besucherin dazu in spontaner Begeisterung. Bereits zu Beginn war Gelegenheit, in Arcangelo Corellis Concerto Grosso D-Dur einen Schlagabtausch der besonderen Art zu bewundern, als die zwei Geigen von Sergey Malov und Konzertmeister Germán Echeverri wie zum Abschluss auch in Antonio Vivaldis B-Dur-Konzert schier atemberaubend um die Wette spielten. Mit Antonio Vivaldis Concerto a quattro g-Moll konnte das La Cetra Barockorchester Basel seine ganze Klasse zeigen, jung, frisch und völlig unverbraucht.

Solistisch glänzte Sergey Malov nicht nur auf seinem Violoncello da spalla – herrlich Luigi Boccherinis Cellokonzert G-Dur – sondern auch auf der kleineren Schwester der Geige, der Violine piccolo mit ihrem zarten, beeindruckend reichen Klang, der Antonio Vivaldis Concerto für Violino piccolo c-Moll schlicht verzauberte.

Immer wieder neue Impulse setzen, immer wieder das Ererbte entdecken, das ist die Mission, der sich die Neuburger Barockkonzerte verpflichtet sehen. Die Neuburger Barockkonzerte 2024 finden vom 10. bis 12. Oktober 2014 statt.