Die Neuburger Weihnacht startet in der Altstadt

Er gilt als Herzkammer der Oberen Stadt und wurde schon von Bundespräsidenten als einer der schönsten Plätze Deutschlands betitelt. Die Rede ist vom prächtigen Karlsplatz in Neuburgs historischer Altstadt. Und genau hier veranstaltet die Stadt Neuburg am zweiten und dritten Adventswochenende den Christkindlmarkt. Die romantische Budenstadt gründet auf einer über 30-jährigen Tradition.

An insgesamt 26 Ständen werden unter anderem Christbaumkugeln, weihnachtliche Dekoration, Wollartikel und Schmuck angeboten. Direkt am Karlsplatz ist auch das altehrwürdige Rathaus zu finden und genau dort veranstaltet das Kulturamt der Stadt Neuburg im sogenannten Fletz die Lebende Weihnachtswerkstatt. Hier zeigen heuer Kunsthandwerker aus der Region ihre besonderen Handwerkskünste und bieten ihre edlen Produkte auch zum Kauf an. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf Musikgruppen, Gesangsdarbietungen und einen großen Lichterzauber freuen.

Die kleinen Gäste dürfen sich heuer wieder auf den BRK-Wichtelhof des Bayerischen Roten Kreuzes freuen. So kann im Freibereich der benachbarten Maria-Ward-Realschule unter Anleitung und Betreuung nach Lust und Laune gebastelt und gewerkelt werden. Untergebracht ist die kreative Kinderwerkstatt in einem geräumigen und weihnachtlich dekorierten Pavillon. Die Aktion ist kostenfrei und findet zu folgenden Zeiten statt: freitags und samstags von 16 Uhr bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 Uhr bis 19 Uhr.

Genauso romantisch und weihnachtlich geht es nur ein paar Meter entfernt im Neuburger Schloss weiter. Auch hier gibt es Leckereien zu kaufen. Handwerker verkaufen Geschenkartikel, Keramikwaren und Keramikfiguren sowie andere Besonderheiten. Im Schlosshof sind auch wieder die „Fleißigen Bienchen“, die für die Kartei der Not Plätzchen und vieles anderes verkaufen. In der Großen und Kleinen Dürnitz präsentiert sich das Kunsthandwerk in vielfältiger Weise.

Neuburger Weihnacht startet am Karlplatz und im Schlosshof

Am Eröffnungstag besucht ab 17 Uhr der Nikolaus die Neuburger Schlossweihnacht, zusammen mit seinem Gesellen Knecht Ruprecht. Für ein reichhaltiges Programm sorgen unter anderem die Finkensteiner Alphornbläser, der Musikverein Heinrichsheim, die Neuburger Fahnenschwinger, die Fun Group des TSV Neuburg, die Flammentänzerinnen „Flammae de Osmanicae“ aus Rennertshofen und der Musikverein aus Rohrenfels.

An den beiden Adventssamstagen um 18 Uhr wird es für die kleineren Besucher besonders spannend. Bitte Taschenlampen mitbringen, wenn die „Schlossherrin“ die Türen zu Bereichen des Residenzschlosses öffnet, die normalerweise nicht zugänglich sind. Zu den beliebten „Führungen hinter die Kulissen im Schloss“ können sich ab sofort Interessierte unter 08431/644333 telefonisch anmelden.

Am ersten und zweiten Adventssonntag, lädt das offene Mitmachangebot für kleine und große Weihnachtsfreunde von 13 bis 16 Uhr ein zu „Gesponnenes Gold und gewickelte Kerzen – Adventstour im Schloss mit Weihnachtswerkstatt“. Ohne Voranmeldung sind Kinder mit einem betreuenden erwachsenen Angehörigen willkommen. Die Kinder haben freien Eintritt – für das gemeinsame Basteln fällt ebenfalls kein Unkostenbeitrag an; Erwachsene bezahlen den regulären Eintrittspreis für das Schlossmuseum.

Geöffnet sind der Christkindlmarkt am Karlsplatz und die Schlossweihnacht am zweiten und dritten Adventswochenende (6.-8. und 13.-15. Dezember). Am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)