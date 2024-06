Die Partys danach: Hier kann nach dem Hofgartenfest gefeiert werden

Die Auftritte beim Hofgartenfest enden bereits um ein Uhr. Wer danach immer noch in Partylaune ist, hat jede Menge Möglichkeiten, weiter zu feiern.

Am Wochenende verwandelt sich der Hofgarten in Neuburg wieder in eine Feiermeile mit zahlreichen Bands und einem großen kulinarischen Angebot. Bis um ein Uhr in der Nacht gibt es am Freitag und Samstag die Möglichkeit, vor den beiden Bühnen und an der Aktionsfläche mitzufeiern.

In Neuburg gibt es einige After-Hofgartenfest-Partys

Doch auch danach gibt es keinen Grund, den Heimweg anzutreten. Denn es gibt einige Afterpartys in der Stadt: