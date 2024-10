Die Woazenbuam bringen „Wer sündigt, schläft nicht“ auf die Bühne

Als die Leseproben begonnen haben, da hatte es noch bis 40 Grad Höchsttemperatur im „Austrog“, der Gartenlaube von Woazenbuamchef Horst Bollinger in der Ingolstädter Straße. Nun ist der Sommer vorbei und das zehnköpfige Ensemble des Neuburger Woazenbuamtheaters übt weiter auf der Bühne im Festsaal des Sporthotels Rödenhof.

Horst Bollinger führt bei den Woazenbuam heuer auch Regie

„Es ist mittlerweile die 45. Auflage“ betont Horst Bollinger mit leicht stolzem Unterton. Kein Wunder, denn der Vereinsvorsitzende hat während all dieser Jahre immer auf der Bühne gestanden. Diesmal führt er auch noch Regie. Nach dem eingehenden Studium mehrerer Drehbücher hat sich der Spielleiter für den lustigen Dreiakter „Wer sündigt, schläft nicht“ von Erich Koch entschieden. Der Pfullendorfer ist ein gefragter Schreiber in seinem Genre. 400 bis 500 Bühnen spielen seine Stücke, nun erstmals die Woazenbuam. Dazu bietet Horst Bollinger zehn Amateurschauspieler auf. Anika Karl, Andrea Mahlo, Daniela Engler, Andrea Schatzmann, Alexander Strauß, Doreen Rohde, Mathias Faller, Jürgen Renner, Robert Flauger und Horst Bollinger selbst stehen auf der Bühne. Dahinter Souffleuse Brigitta Bollinger und ein Team in der Maske. Seitlich positioniert ist die modern ausgestattete Licht- und Tontechnik.

„Bereits jetzt gibt es zahlreiche Anfragen zu unserem Woazenbuamtheater“ berichtet Horst Bollinger. Wie traditionell üblich, spielen die Woazenbuam im November, wobei sich der Bühnenvorhang fünfmal hebt. Vorstellungen im Sporthotel Rödenhof finden am 2., 9. und 16. November um 19 Uhr, am 10. November um 17 Uhr sowie am 15. November um 20 Uhr statt. Karten gibt es ab dem 8. Oktober im Vorverkauf im Neuburger Reisebüro Spangler. Zusätzlich ist bei jeder Vorstellung die Abendkasse geöffnet. Allerdings sind die Samstagsvorstellungen schon jetzt ausverkauft. (pm)