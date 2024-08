Diese Standbetreiber sind seit Jahrzehnten beim Neuburger Wochenmarkt

„Frisches Gemüse und prächtiges Obst, alles aus regionalem Anbau vor unserer Haustür“ – Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht sich als Fan des Neuburger Wochenmarktes. Deshalb war es ein angenehmer Termin für ihn, sechs langjährige Beschicker des Wochenmarktes im Namen der Stadt Neuburg zu ehren.

Das Regionalprinzip, das lange Transportwege erübrigt und aktuelle Ernte in die Haushalte bringt, sei das Geheimnis eines guten Wochenmarktes, das weiß der Oberbürgermeister. In Neuburg böten 20 bis 25 Händler und Landwirtsfrauen Produkte aus dem eigenen Anbau an. Natürlich gebe es auch Ware aus der Großmarkthalle zu kaufen, „aber das Gros unserer Beschicker erntet Salate, Kohlrabi, Kartoffel, Kirschen oder Erdbeeren auf eigenen Feldern“, so der OB. Das sei ein Qualitätsmerkmal des Neuburger Marktes, der jeweils mittwochs und samstags auf dem Schrannenplatz stattfindet. Wenn Dult oder Weihnachtsmarkt den Platz beanspruchen, weichen die Marktleute auf die umliegenden Straßen aus.

Dem Trend zur Direktvermarktung folgen zunehmend auch konventionelle Betriebe. Mittlerweile gibt es laut Statistik rund 1800 Hofläden in Deutschland, die meisten in Bayern und Baden-Württemberg.

Bio-Landhof Koller aus Echsheim seit 25 Jahren auf dem Neuburger Wochenmarkt

Für 20 Jahre Treue zum Neuburger Wochenmarkt bedankte sich OB Gmehling bei Sabine Bosch, die mit ihren Suppen, Soßen und Gewürzen die Stellung hält. Familie Hohenester aus der Spitalmühle (Gachenbach) ist mit ihrem Hofladen seit 30 Jahren dabei, ebenso Josefine Wünsch aus Burgheim. Mit ihrer Schwester Stefanie erwirtschaften die Burgheimerinnen viele Produkte im Eigenanbau. Der Bio-Landhof Koller aus Echsheim gehört mit 25 Jahren Präsenz fast zum Inventar des Wochenmarktes. Die Familie erzeugt ihre Produkte weitgehend selbst und bezieht einen Teil von der Stiftung St. Johannes Schweinspoint.

Seit 35 Jahren (minus ein Jahr Corona-Pause) bietet der Vohburger Metzgermeister Richard Karg Fleisch und Wurst in seinem Verkaufswagen an. Karg ist Kult auf dem Wochenmarkt. Wenn er gut gelaunt ist, wird die Wurst billiger. Wenn er nicht gut drauf ist, rundet er nach oben auf. Das kommt selten vor. Der Metzger garantiert Handel mit Humor und hält Warnungen vor zu viel rotem Fleisch für Panikmache: „Auf das richtige Maß kommt es an.“ Familie Karg fährt auch Ernsgaden, Vohburg, Vaterstetten und Kösching an, „aber der Neuburger Wochenmarkt ist natürlich ein Highlight.“

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wollte auch dem Hohenwarter Spargelhändler Andreas Sigllechner mit einer Urkunde für 25 Jahre in Neuburg Danke sagen, aber die Ehrung wird auf das Frühjahr 2025 verschoben.

Dann steht auch die Auszeichnung von Familie Anton und Heidi Koch aus Joshofen an. Die Familie arbeitet unermüdlich auf ihren Feldern im Osten von Neuburg. Tochter Silke Fürst-Koch hat mittlerweile einen gut gehenden Hofladen in Joshofen eröffnet. Wenn man die Zeit von Großmutter Therese Koch mitrechnet, die bereits in den 40er Jahren Kartoffeln und Eier und Neuburg verkauft hat, dann sind die Kochs schon seit 80 Jahren beim Neuburger Wochenmarkt vertreten.