Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Der Kinopalast!

Vorhang auf! Wer einen Film bei Popcorn oder Eis so richtig genießen möchte, kommt an dem Neuburger Kinopalast nicht vorbei. Seit über 20 Jahren werden dort täglich die besten Filme gezeigt. Das Kino ist auf dem neuesten Stand, was bedeutet, immer wieder viel Arbeit zu investieren. Doch das rentiert sich, denn so konnte das Kino zu etwas ganz Besonderem werden.

Bei unserem Kinderrätsel haben Nele und Antonia verraten, was sie alles über den Kinopalast wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was das Neuburger Kino ausmacht.

Eröffnet wurde der Kinopalast in Neuburg im Dezember 2003. Damals ist ein neues Industriegebiet entstanden und Roland Harsch, der auch schon das Hofgartentheater in der Innenstadt betrieben hat, entscheidet sich: Ich gestalte hier ein nagelneues Kino! Kurz gab es in Neuburg also sogar zwei Kinos: der moderne Kinopalast und das traditionelle Kino in der Innenstadt. Übrig geblieben ist nur der Kinopalast, das Hofgartentheater hat schon 2010 für immer seine Türen geschlossen.

Der Neuburger Kinopalast ist technisch auf dem neuesten Stand

Natürlich muss ein Kino immer mit der Zeit gehen, denn auch die Technik der Filme ändert sich laufend. Da gab es zum Beispiel mal eine Zeit, als 3D-Filme sehr beliebt waren. Also müssen die besonderen Brillen besorgt werden, die die Zuschauer brauchen, um Dinge aus dem Film auf sich zukommen zu sehen. Und natürlich muss auch die Tontechnik immer wieder verbessert werden.

Zu Eröffnung des Neuburger Kinopalastes vor 20 Jahren sind zahlreiche Gäste gekommen. Foto: Xaver Habermeier (Archivbild)

Doch Roland Harsch hat deutlich mehr im Kinopalast verändert als nur die Technik. Die vier Kinosäle, die es im Kinopalast gibt, sind nach der letzten Sanierung richtig schick geworden. Der Kinobetreiber hat besondere Stoffe ausgesucht, dass der kleine Saal fast wie ein Wohnzimmer aussieht. Wer es besonders bequem mag, kann sich sogar Plätze mit Fußstützen aussuchen.

Und auch das Publikum hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten ziemlich verändert. Zum Beispiel bei der Ticketreservierung. Da wird mittlerweile nur noch ganz selten zum Telefon gegriffen. Die meisten Menschen, die eine Kinokarte kaufen wollen, machen das gleich online. Das kann man auch noch ganz spontan machen.

Manchmal kommen sogar besondere Gäste ins Kino. So auch echte Stars, die ihre neuen Filme bewerben. Margit Auer ist zum Beispiel vorbeigekommen, als ein neuer Teil von „Die Schule der magischen Tiere“ herausgekommen ist, oder auch die Darsteller der Eberhofer-Filme zusammen mit Autorin Rita Falk.