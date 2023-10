Neuburg

Diverse Neueröffnungen: In der Neuburger Gastro-Szene tut sich einiges

Plus Die Gastronomie in Neuburg ist im Wandel. In der Innenstadt sind diverse neue Angebote entstanden. Hier ein Überblick über die aktuellen Neueröffnungen.

Von Elisabeth Sutner, Andreas Zidar Elisabeth Sutner, Barbara Wild

Am Sonntag öffnet das Jagdschlössl in Laisacker wieder - die neuen Pächter sind keine Unbekannten in Neuburg. Und auch sonst tut sich einiges in der Neuburger Gastro-Szene. Hier ein Überblick über die aktuellen Neueröffnungen:

Snacks aus dem Automaten: Bereits geöffnet hat in der Neuburger Weinstraße ein Imbiss der anderen Art. Bereits in vielen Städten gibt es Geschäfte, die 24 Stunden geöffnet haben, weil dort lediglich Automaten stehen. Personal gibt es hier nicht. Einen solchen Snackautomaten-Shop gibt es seit Anfang Oktober in der Weinstraße in den ehemaligen Räumlichkeiten der Schuhboutick. In mehreren Geräten werden dort auf Knopfdruck vor allem Getränke, Patronen für E-Zigaretten und Süßigkeiten angeboten. Es gibt aber auch Essiggurken.

