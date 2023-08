Dozentenkonzert der Sommerakademie: Alt ist an dieser Musik gar nichts

Frisch, frei und fantastisch spielen die Dozenten der Neubruger Sommerakademie, die im Bereich Alte Musik unterrichten.

Natürlich, eine Etikett zur Einordnung muss sein. Also firmieren Werke aus der Renaissance und der (frühen) Barockzeit unter „Alte Musik“. Alt, altbacken oder altmodisch aber ist an diesen Kompositionen etwa von Giovanni M. Cesare, John Dowland, Pietro Ziani oder Biago Marini gar nichts, außer dem Umstand, dass sie eben schon vor einer geraumen Weile das Licht der musikalischen Welt erblickt haben.

Diese Stücke sind frisch wie ehe und je, sie atmen kompositorische Freiheit und lassen fantastische Klangwelten entstehen – wenn man sie so grandios zum Leben erweckt wie bei diesem „Dozentenkonzert Alte Musik“ im Rahmen der Neuburger Sommerakademie. Alle Aktiven auf der Bühne zählen international zu den Besten ihres Faches. Mit ihrem virtuosen Können, vor allem aber mit ihrer vitalen Ausstrahlung und der perfekten kammermusikalischen Kommunikation machen sie sich selbst und dem Publikum ein großes Geschenk.

Diese Qualität gilt für das gesamte Ensemble. Für Emma Kirkby, die mit ihrer kristallklaren Stimme, ohne jedes Forcieren hochemotionale Texte perfekt interpretiert. Für Johannes Weiß, Tenor und Organist, für Gerhard Abe-Graf am Cembalo, die herausragende Cellistin Kristin von der Goltz, die elegant intonierende Posaunistin Catherine Motuz und den Zink-Virtuosen Josue Melendez. Und für die feinfühlige Gambenspielerin Friederike Heumann, den ausdrucksstarken Julian Behr mit der Laute, für Han Tol an der Blockflöte und für Mayumi Hirasaki mit ihrem hinreißenden Geigenton.

Die Dozenten der Sommerakademie entstauben die Alte Musik

Ein derartiges Niveau wird sich schwerlich irgendwo sonst finden lassen außer in Neuburg zur Sommerakademie. Die Variationen über „La Monica“ von Ottavio Bargnani, Bernardo Storace und Philipp Friedrich Böddecker werden so zu einem Kosmos der Klangfarben, der lyrischen Tiefe und des musikalischen Drive. Es wird absolut sauber intoniert, die Posaune tönt weich und warm, manchmal fast wie ein Continuo-Cello, Gambe und Laute mit jedem noch so leisen Ton zur Geltung. Nichts wird übertönt, jedes Detail behält seine Bedeutung. Über die raffinierten Variationen hinweg klingt das Grundthema, eine innige Liedmelodie, von der Violine wie ein Lichtstrahl in den Saal hinein.

Wenn man so will, ist diese Musik sehr modern, komplex, sie hat rhythmisch und in den Harmonien überraschende Wendungen zu bieten. Und sie kommt mit einer Leichtigkeit daher, die alle technischen Hürden überspringt, als gäbe es sie gar nicht. Ein herausragendes Resultat dieser Art, Musik zu gestalten, ist die Sonate von Alessandro Stradella für Cembalo, Violine und Violoncello. Mayumi Hirasaki, Kristin von der Goltz und Johannes Weiß spielen dieses Werk, von den zartesten Motiven im Pianissimo bis zu den wildesten Figuren fast so, als wäre da nur eine einzige Person zugange. Jeder und jede weiß ganz genau, was der oder die andere in der nächsten Sekunde tun wird. Schon in der Körperspannung und erst recht in der absoluten musikalischen Präsenz wird dieser Wille zu einem Gesamtkunstwerk offenbar.

Die Sonate swingt an vielen Stellen, der tänzerische Grundton wirkt ansteckend auf die Zuhörer. Und die famose Cellistin Kristin von der Goltz hält es fast nicht mehr auf dem Stuhl, sie nimmt die Füße immer wieder vom Boden und fügt dieser Musik noch ein weiteres, motorisches Moment hinzu. Und das wirkt nicht manieriert, sondern stimmig. Wer selbst brennt für seine Musik, der kann auch andere entflammen.