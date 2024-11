Drei Songmenschen bescheren einen hochklassigen Abend beim Songwriter`s Special

Eine Gitarre, eine Stimme, die Kombination aus beidem: Mehr braucht es nicht, damit Musik die Seele berührt. Beim Songwriter’s Special in der ausverkauften Kunstscheune bot der Neuburger Songwriter C. B. Green mit seinen Gästen Ian Melrose an der Akustikgitarre und der Blues-Künstlerin Sahra da Silva authentische, selbstgeschriebene Musik, hingebungsvoll präsentiert und erstklassig umgesetzt.

