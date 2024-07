Dreimal Unfallflucht: In Neuburg werden zwei Autos und ein Müllhäuschen beschädigt

In drei Fällen wurden im Raum Neuburg Gegenstände beschädigt, die Verursacher kümmerten sich jedoch nicht um den jeweiligen Schaden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

In Rennertshofen wurde im Zeitraum des 21. Juli zwischen 13.47 Uhr und 19.04 Uhr der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuburger Straße abgestellte Pkw eines 37-jährigen Neuburgers durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallörtlichkeit ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Unfallfluchten in Neuburg: In drei Fällen werden Gegenstände beschädigt

In der Max-Peschel-Straße in Neuburg wurde am 22. Juli gegen 13.30 Uhr das Müllhäuschen einer 60-jährigen Neuburgerin durch einen anfahrenden Pkw beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallörtlichkeit ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Einer 46-jährigen Neuburgerin wurde am 22. Juli im Zeitraum zwischen 10.38 und 12 Uhr in der Beethovenstraße durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer der Außenspiegel ihres geparkten Pkws beschädigt. Die Tatörtlichkeit wurde anschließend vom Verursacher verlassen, ohne dass dieser seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugenhinweise zu allen drei Fällen werden unter der Telefonnummer 08431- 67110 erbeten. (AZ)