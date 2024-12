Ein besonderer „Hans im Glück“ kommt zu Weihnachten

Die Aula der Mittelschule Neuburg verwandelte sich in eine festliche Bühne, als die Musikgruppen der Grundschule im Ostend und der Mittelschule Neuburg ein Weihnachtskonzert präsentierten. Im Mittelpunkt des Abends stand das bekannte Märchen „Hans im Glück“, das auf kreative Weise mit musikalischen Beiträgen kombiniert wurde. Das Konzert bot eine Mischung aus Musik, Literatur und weihnachtlicher Stimmung.

Seit vielen Jahren gestalten die Grundschule im Ostend und die Mittelschule Neuburg ein gemeinsames Weihnachtskonzert in der festlich geschmückten Aula der Mittelschule. Im Mittelpunkt stand der stimmungsvoll beleuchtete Christbaum mit einer liebevoll gestalteten Krippe. Um ihn herum gruppierten sich die Musikgruppen, der Grundschulchor mit den Klassen 2a und 4b unter der Leitung von Hans Hüttinger und Nadine Stückle, daneben die Musiker der Mittelschule: die Schulband mit Bandleader Max Michels, die Saitenmusik unter der Leitung von Silke Männel, der Schulchor und der Lehrerchor von Julia Brandmayr. Außerdem der Projektchor bestehend aus Schülerinnen und Schülern mit polnischen Wurzeln, die gemeinsam mit Lehrerin Natalia Malanowska und im Wechsel mit dem Lehrerchor das polnische Weihnachtslied „Lulajże Jesuniu“ („Schlafe mein Jesulein“) in beiden Sprachen darboten. Ein besonderes Highlight war der Tanz von Olena Puzyr (6a) zu den Klängen des bekannten Weihnachts-Klassikers „Let it snow“. Olena tanzt turniermäßig und erhielt bereits hervorragende Platzierungen bei Meisterschaften im Standard- und lateinamerikanischen Tanz.

In kurzen Abschnitten wurde die Geschichte von „Hans im Glück“ von einem Erzähler-Team aus der 6a, angeleitet von ihrer Klassenleiterin Eva-Maria Schuster, vorgetragen, wobei die Schülerinnen Leonie Apro, Olena Puzyr und Liya Afsar mit Ausdruckskraft überzeugten.

Aber was hat die Geschichte von Hans im Glück mit Weihnachten zu tun? Vieles, kann man aus den Überlegungen von Daniela Bauer entnehmen. Ihre Impulsfrage „Ist es wirklich das Wichtigste das neueste Computerspiel, Handy, Schmuck und andere schöne begehrenswerte Dinge geschenkt zu bekommen?“ macht nachdenklich, ebenso wie die Aufforderung: „Lasst uns doch ein bisschen an „Hans im Glück“ denken, der uns daran erinnert, dass der Genuss des Lebens und die Wertschätzung der kleinen Freuden wichtiger sind als das ständige Streben nach mehr materiellem Reichtum.“

Passend zum Text unterhielten die Chöre, Band und Instrumentalgruppen und gestalteten ein gleichsam niveauvolles wie abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas dabei war. Große Freude kam auf, als die Elternbeiratsvorsitzende der Mittelschule Neuburg, Ramona Stemmer, Silvia Bauer, der Vorsitzenden des Freundeskreises der Mittelschule, eine stolze Spende von 1000 Euro aus dem Erlös ihrer Tombola und der Verköstigung am Weihnachtsbasar der Mittelschule, überreichte.

Während der kurzweiligen Aufführung erfüllten sich die Eingangsworte und Wünsche von Kerstin Zischler, der Konrektorin der Mittelschule: „Gemeinsam schaffen wir eine wunderbare Atmosphäre, die unseren Schülern die Möglichkeit bietet, ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Musik zu zeigen.“ Dass sich an diesem Abend nicht nur zwei Schulen zusammentaten, sondern in mehreren Ensembles Schülerinnen und Schüler mit Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam musizierten, unterstrich den weihnachtlichen Gedanken in ganz besonderer Weise. (AZ)