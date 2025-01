Ein Neuburger schafft es in der Rente zum Deutschen Meister

Am 24. Juli 2021 war Günter Selhuber endlich ganz oben, da, wo er schon seit seiner Jugend hinwollte: der Beste des Landes zu sein! Just an dem Tag nämlich bekam der Neuburger in Waiblingen zum ersten Mal eine Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften umgehängt, „etwas, worauf ich lange gewartet habe“. Im Gewichtwerfen, einer technisch anspruchsvollen Form des Hammerwerfens mit kurzer Kette, gab es in seiner Alters- und Gewichtsklasse (bis 87 Kilo) niemand, der ihm nur annähernd das Wasser reichen konnte, weil er das siebeneinhalb Kilo schwere Gerät auf 17,53 Meter schleuderte. Ein Jahr später wiederholte der 64-Jährige diesen Coup und steigerte sich gar um einen satten Meter auf 18,53 Meter. Nochmal Deutscher Meister!

