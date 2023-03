Ein Neuburger Urgestein feiert seinen 70. Geburtstag

Plus Förster, Hofkirchen-Administrator und Stadtrat, dazu früher noch einige Ehrenämter mehr: Alfred Hornung kann auch mit knapp 70 nicht über Langeweile klagen.

Er läuft, was die Füße hergeben. Jeden Tag Zigtausende Schritte. Und das freiwillig. Mit der Bewegung im Freien, am liebsten draußen in der Natur, hält sich Alfred Hornung nicht nur fit. Für ihn bedeutet dies auch Erfüllung und das seit Jahrzehnten. Am Montag feiert der Förster und Stadtrat seinen 70. Geburtstag.

Alfred Hornung ist in Wemding im Nachbarlandkreis Donau-Ries geboren und aufgewachsen. Er ist nie einer gewesen, der die Ellenbogen eingesetzt hat, um weiter voranzukommen. Dennoch hat er es weit gebracht. Nach Realschule, Fachabitur und Grundwehrdienst studierte er in Weihenstephan Forstwirtschaft. Einer erfolgreichen Bewerbung beim Freistaat folgten erste Stellen als Förster in den Staatsforstverwaltungen in Dinkelsbühl und Meitingen/ Thierhaupten.

Alfred Hornung kam 1986 als Förster beim Studienseminar nach Neuburg

Nach Neuburg kam er 1986. Er hatte sich als Förster beim Studienseminar beworben und bekam mit dieser Stelle, was er gesucht hatte: mehr Freiheiten und Eigenverantwortung. „Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht. Förster in Neuburg zu sein, war eine wunderbare Zeit.“

Waldpädagogik ist seit jeher eine Domäne des Seminarförsters. Hier zeigt er Grundschülern einen präparierten Raubvogel. Foto: Winfried Rein

Doch beim Förster allein blieb es nicht. Im Laufe der Jahre übernahm Alfred Hornung eine ganze Reihe ehrenamtlicher Nebenjobs „und ich habe überall lange durchgehalten“, verdeutlicht er. Etwa die 20 Jahre in der Vorstandschaft des Caritas-Kreisverbandes, als Mitglied in den Prüfungsausschüssen für die bayerische Waldarbeiterschule und die der Forstwirtschaftsmeister oder als Jagdbeirat im Landkreis.

Erna und Alfred Hornung sind auch Anhänger des Neuburger Kulturlebens und des Schloßfestes. Foto: Winfried Rein

Als „entscheidenden beruflichen Einschnitt“ bezeichnet das Geburtstagskind den Aufstieg zum Vorstand im Studienseminar vor 15 Jahren. „Die Verantwortung, die ich in dieser Rolle gemeinsam mit einem Vorstandkollegen zu tragen hatte, ist dadurch enorm gewachsen.“ Auch jetzt ist er noch im Nebenamt, wie es offiziell heißt, also in Teilzeit, als Vorstand tätig.

Alfred Hornung ist Stadtrat in Neuburg und Sprecher der CSU-Fraktion

Und dann ist da noch das politische Engagement des Alfred Hornung. Nachdem er 1996 noch zu wenig Stimmen erhalten hatte, schaffte er 2002 als CSU-Mitglied den Einzug in den Stadtrat. Auch in dieser Funktion spielte er sich nie in den Vordergrund, wollte mit einem Thema nie den persönlichen großen Wurf machen, sondern „war und bin immer gerne ein Teil des Ganzen“. Dass seine Art geschätzt wird, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er seit neun Jahren Sprecher seiner Fraktion im Stadtrat ist. Für noch mehr politische Funktionen stand er nicht mehr zur Verfügung. Ein bisschen Freiz(h)eit galt es sich zu bewahren.

Alfred Hornung arbeitet mittlerweile fast 21 Jahre im Neuburger Stadtrat mit, seit neun Jahren seit Fraktionssprecher der CSU. Foto: Winfried Rein

Als Kommunalpolitiker kam der „Waldarbeiter“ dann durchaus auch in für ihn zwicklige Lagen. Auf der einen Seite übergab er seinem Nachfolger Steffen Müller „einen Wald in gutem Zustand“, der in den vergangenen 25 Jahren bereits klimatechnisch umgebaut wurde. Bedeutet: Er erhielt mehr Laubbäume und klimaresistente Nadelhözler, dafür weniger Fichtenanteil. Aber er sieht auch die Notwendigkeit einer zweiten Donaubrücke und ist damit für den dadurch unumgänglichen Eingriff in den Auwald. Diese Abwägung zu treffen, bezeichnet Alfred Hornung als „persönlich allerschwierigste Entscheidung“ in seiner bisherigen Zeit als Stadtrat.

Waldkindergarten in Gietlhausen von Hornung angeschoben

Ohnehin sieht er im Vergleich zur überregionalen politischen Tätigkeit die Aufgabe für einen Kommunalpolitiker „als eher schwierig an, weil jedes Thema vor Ort auch ein Gesicht hat“. Was aus diesem Grund bleibt, ist in seinen Augen die Ehrlichkeit. Denn die Menschen würden einem eine andere Meinung nicht übel nehmen, wenn man sie nur überzeugend kommunizieren und begründen würde. „Ehrlich zu sein war und ist mir am wichtigsten. Wenn mir Unehrlichkeit unterstellt wird, trifft mich das daher besonders“, sagt Hornung.

Doch solche Vorwürfe seien die absolute Ausnahme, sagt Hornung. Vielmehr komme viel von denjenigen zurück, denen er helfen oder für die er in irgendeiner Form den Türöffner spielen konnte. „Das gab es viele Kleinigkeiten, wo ich auch mir fremde Menschen unterstützen konnte.“

Hornung Alfred Hornung, Stadtrat, 70 Jahre Foto: Winfried Rein

Und dann gibt es da doch noch ein Projekt, das er mit angeschoben hat und das er jetzt besonders herausstellt: den Waldkindergarten in Gietlhausen. Der geht auf seine Initiative und die von Antje Fries zurück. „Und darauf bin ich besonders stolz.“

Noch drei Jahre Stadtrat sein, nebenbei die ehrenvolle Aufgabe als Hofkirchen-Administrator erledigen und vor allem noch viele gesunde Jahre an der Seite seiner Ehefrau Erna erleben, mit der er seit 45 Jahren verheiratet ist. Und laufen, was die Füße hergeben. Jeden Tag, um fit zu bleiben, und am liebsten draußen in der Natur, im Wald.