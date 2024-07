Einbrecher von Hunden verjagt: Was wollte der Unbekannte im Tierheim Neuburg?

Was sucht ein Einbrecher im Tierheim? Vor diesem Rätsel stehen derzeit Polizei und Tierheimverantwortliche in Neuburg. Mitte vergangener Woche wollte ein bislang unbekannter Täter in das Gelände zwischen Bittenbrunn und Riedensheim eindringen. Der Versuch misslang, weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden – einzig der Außenzaun und ein Innenzaun wurden in Mitleidenschaft gezogen. Doch über allem schwebt die Frage: War der Täter vielleicht doch kein Unbekannter?

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tierheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis