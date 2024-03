Eine neue Zeitreise in die 80er Jahre in Neuburg

Bernhard Mahler zeigt im Kinopalast neue Neuburg-Filme. Zuschauer reisen in das Neuburger der 80er Jahre. Unter anderem geht es um eine Sprengung.

Seit vielen Jahren erfreuen sich die Neuburg-Filme aus längst vergangenen Tagen großer Beliebtheit. So haben sich auf Einladung von Bernhard Mahler schon viele Tausend Besucher auf eine filmische Zeitreise in vergangene Jahrzehnte der Ottheinrichstadt mitnehmen lassen. Mitte April startet Teil zwei mit weiteren bisher unveröffentlichten Filmraritäten aus dem Neuburg der 1980er. Gezeigt werden die von Filmfan Mahler kommentierten Streifen im Neuburger Kinopalast. Der Vorverkauf beginnt ab sofort.

Egal, ob als klassische Kinovorführung, im Stadttheater, im Biergarten oder als Freilichtkino. Bei echten Neuburgern lösten die Streifen aus unterschiedlichen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stets eine cineastische Nostalgiewelle aus. „Die 80er-Zeitreise im vergangenen Jahr hat wirklich viel Spaß gemacht, sorgte für stets volle Kinosäle“, erinnert sich Bernhard Mahler und ergänzt: „Ich bin an weiteres tolles Material aus den 1980ern gekommen. Daraus habe ich mein siebtes eigenständiges Live-Programm erstellt und jetzt freu' ich mich auf die ganz persönlichen Film- und Erlebnisabende.“

Fünf Filme und eine Bildergeschichte aus den 80er Jahren der Stadt Neuburg

Das neue Programm beinhaltet fünf Streifen aus einer ganz besonderen Neuburg-Dekade. Los geht’s mit einem Schloßfest zu Beginn des Jahrzehnts über das Fischergaßlerfest, die Gründung der Städtepartnerschaft mit Sète bis hin zu spannenden Stadtbildveränderungen. Als echte Neuerung gibt es erstmals auch eine Bildergeschichte. So wird Neuburg-Kenner Bernhard Mahler anhand einer kurzen Filmsequenz sowie historischen Bildern die Geschichte zum einstigen Reisebüro im Hofgarten erzählen. Das umstrittene Haus, das es nur 24 Jahre gab und das Ende wie im Krimi in die Luft flog, haben viele noch gut in Erinnerung. Kurzum eine spannende Zeitreise, die einem das damalige Stadtbild und das gesellschaftliche Miteinander vor Augen führt.

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Film-Veranstaltungen ist seit jeher auch die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch diesmal gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert oder erstmals entdeckt. Jeder, der in Neuburg zu Hause ist oder einen persönlichen Bezug zur Stadt hat, bekommt nun wieder die Chance, einen ganz besonderen „Neuburger Kinoabend“ zu erleben.

Kartenvorverkauf für Neuburg-Filme beginnt jetzt

Ab Dienstag, 12. März 2024, besteht die Möglichkeit, sich die limitierten Karten für eine der acht geplanten Aufführungen zu sichern. Zum Preis von 10 Euro gibt es die Tickets direkt beim Neuburger Kinopalast – oder per Onlinebuchung unter www.kino-neuburg.de. (AZ)

