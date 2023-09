Einkaufsstraße in der Neuburger Innenstadt wird früher fertig als geplant

Seit Mitte April ist die Färberstraße in Neuburg eine Großbaustelle. Nun gibt es gute Nachrichten. Das ist der Stand der Bauarbeiten.

Gute Nachrichten für die Neuburger Innenstadt: Pünktlich zu langen Shoppingnacht "Neuburg leuchtet" an diesem Freitag wird die Baustelle in der Färberstraße größtenteils verschwunden sein. Beim Bummeln und Flanieren können Fußgängerinnen und Fußgänger bereits über das neue Pflaster laufen. "Die Arbeiten sind bis Freitag im Wesentlichen abgeschlossen – Restarbeiten an Hauswänden und Schächten folgen in der kommenden Woche", erklärt Bernhard Mahler, Sprecher der Stadt Neuburg. Und auch der Verkehr kann früher als gedacht wieder rollen.

Eigentlich sollte die neue Optik in der Färberstraße - Teil zwei der Innenstadtsanierung - erst zum Marktsonntag am 15. Oktober fertig sein. Jetzt aber waren die ausführenden Baufirmen und das Tiefbauamt schneller als gedacht werden bereits in der kommenden Woche die finalen Arbeiten erledigt haben. Die Sitzmöbel samt Pflanztröge sind teilweise bereits aufgestellt, es fehlen noch Fahrradständer und Müllbehälter. Danach werden die Parkflächen markiert. Die versenkbaren Poller samt Baumbewässerung sind eingebaut und werden angeschlossen. Dann wird bepflanzt und auch die neuen Bäume gesetzt - dann ist die Baustelle abgeschlossen.

Voraussichtlich schon am 29. September gibt es wieder freie Fahrt durch die Färberstraße

Autos können vermutlich wieder ab Freitag, 29. September, durch die Färberstraße fahren - und damit zwei Wochen vor dem eigentlich vereinbarten Termin. "Wir werden öffnen, sobald es möglich ist", sagt Mahler. Nur durch unvorhersehbare Vorfälle könne sich der Termin nochmal ändern. Offiziell eingeweiht wird der zweite Teil der Innenstadtsanierung am Donnerstag, 15. Oktober.

Seit Mitte April ist die Einkaufsstraße in der unteren Innenstadt für den Verkehr gesperrt und Großbaustelle. Vor allem für die anliegenden Geschäftsleute war dies eine Geduldsprobe in Sachen Lärm, Staub und weniger Parkmöglichkeiten in der direkten Umgebung. Die Färberstraße wird am Ende aussehen wie die Schmidstraße. Zuletzt war die Innenstadt vor 40 Jahren modernisiert worden. Auch die Infrastruktur im Untergrund wurde erneuert. Als dritter Teil wäre dann die Rosenstraße an der Reihe.

Sanierung der Färberstraße kostet rund 500.000 Euro

Die Verantwortlichen bei der Stadt gehen davon aus, dass die Maßnahme insgesamt etwa eine Million Euro kosten wird. Der Freistaat Bayern übernimmt als Förderung voraussichtlich 400.000 Euro. Ohne diesen Zuschuss hätte sich die Stadt die Sanierung wohl nicht leisten können.

Die Färberstraße erhielt auf einer Länge von 150 Metern einen neuen Belag. Die Trennung zwischen Gehweg und Straße, die bislang zumindest optisch bestand, wird aufgehoben. Wie in der Schmidstraße schafft man eine verkehrsberuhigte Fläche, auf der alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt sind. Die Straße ist dann barrierefrei ausgebaut.