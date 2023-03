Einsatz für die Kartei der Not: „Fleißige Bienen“ erhalten Rückenwind

Plus Der Neuburger Verkehrsverein überreicht dem für die Kartei der Not engagierten Damenteam eine Spende von 1000 Euro. Derweil stehen die Frauen vor neuen Herausforderungen.

Eigentlich sind sie es, die seit mittlerweile 17 Jahren mit ihren Spenden das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützen. Jetzt durften auch die „Fleißigen Bienen“ selbst einmal eine Spende entgegennehmen, um sie gleich wieder an die Kartei der Not weiterzureichen. Der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“, übergab dem Team um Anne Siwig und Angela Meilinger 1000 Euro.