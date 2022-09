Neuburg

12.09.2022

Elektro Open Air: Regentanz der etwas anderen Art

Plus Trotz schlechtem Wetter in Neuburg wurde das Traumgarten Open Air zu einem vollen Erfolg. Das lag an der guten Laune der Gäste und der idealen Lokation im Rödenhof.

Von Florian Lang

Die Aussichten waren bisweilen düster, schließlich wurde pünktlich zum Wochenende das Wetter immer schlechter, der Regen immer ergiebiger. Manche dürften die nassen, kühlen Umstände auch dazu bewogen haben dem Elektro Open Air im Rödenhof fernzubleiben, schließlich füllte sich der Traumgarten erst recht spät zur vollen Kapazität. Doch wenn man einmal durch die Pforte auf die Tanzfläche schritt, war von den widrigen Temperaturen rein gar nichts mehr zu spüren.

