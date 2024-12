Elektronische Musik im Überlauf

Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk erwartet alle Freunde elektronischer Tanzmusik am Mittwoch, 25. Dezember, im Überlauf. „Lass Tanzen!“ lädt zum XMAS Rave und bietet allen Feierwütigen die Gelegenheit, sich all die überflüssigen Pfunde, die sich im Advent angesammelt haben, am ersten Weihnachtsfeiertag von den Hüften zu tanzen. Hinter den Turntables stehen Organisator Stefan Lindenthal und Kiki b2b Yelb aus Neuburg, sowie DJ Mersy aus Duisburg. Los geht es im Überlauf um 22 Uhr, Tickets für den weihnachtlichen Techno-Abend gibt es unter https://www.instagram.com/lass_tanzen. (AZ)