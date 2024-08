Elke, Frieda und das Lastenrad

Getränke, Blumenerde oder ihren Schwager - Elke Schwierz hat mit ihrem Lastenrad schon alles mögliche transportiert. Seit sechs Jahren sind die Neuburgerin und ihr Lastenrad unzertrennlich. Am liebsten fährt die 52-jährige Friseurin aber ihre Hündin Frieda damit herum. Während das Herrchen in die Pedale tritt - aufgrund des Elektroantriebs hält sich die Anstrengung in Grenzen -, guckt der Golden Doodle vergnügt vorne aus dem „Körbchen“, wie Schwierz den extra für Hunde konzipierten Vorbau ihres Rads nennt. Ein Leben ohne ihr Lastenrad kann sich die Neuburgerin gar nicht mehr vorstellen.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis