Endspurt für den Ideenwettbewerb: Ein Straßenfest am Donaukai?

Plus Der Ideenwettbewerb des Neuburger Stadtmarketings zur Verbindung von Donau und Innenstadt geht in die Endphase. Konzepte können noch länger eingereicht werden.

Der Ideenwettbewerb rund um die Donau geht in die letzte Woche: Seit Ende April sind die Neuburgerinnen und Neuburger vom Stadtmarketing dazu angehalten, Ideen zu äußern, wie man den Fluss und die Innenstadt besser miteinander verbinden kann. Mittlerweile sind einige Vorschläge eingegangen, und ein konkretes Konzept liegt bereits auf dem Tisch. Für noch zögerliche Konzeptentwickler wurde nun auch die Abgabefrist verlängert.

Leerstandsmanagerin Ilona Dischner zeigt sich durchaus zufrieden. Der Wettbewerb, der unter dem Motto "Vision, Zukunft, Donau" steht, sei bisher gut angenommen worden. Und die Neuburger haben dabei auch durchaus Kreativität bewiesen. Unter den Vorschlägen sind beispielsweise eine Strandbar, eine Miniseilbahn über die Donau, ein Freilichtkino, ein Kletterpark oder auch ein Motorboot mit Anlegestelle, das gemietet werden kann. Alles Visionen, die laut Dischner durchaus realisierbar wären – vorausgesetzt natürlich, es findet sich jemand, der dafür ein gut durchdachtes Konzept entwickelt.