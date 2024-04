Neuburg

18:00 Uhr

Englischer Garten oder Heinrichsheim? Stadtrat diskutiert Schulentwicklung

Plus Die Grund- und Mittelschule im Englischen Garten soll saniert werden. Im Stadtrat kommt bei der Diskussion auch eine Schule in Heinrichsheim wieder auf den Tisch.

Von Anna Hecker

Eine umfangreiche Sanierung im Englischen Garten oder ein Neubau in Heinrichsheim? Diese Frage stand plötzlich in der jüngsten Sitzung des Neuburger Stadtrates im Raum, als es um die Zukunft der Schulen ging. Eigentlich sollte lediglich über das Sanierungspaket an der Grund- und Mittelschule im Englischen Garten abgestimmt werden. Das Vorhaben hatte jedoch ein altes Versprechen aus der Vergangenheit auf den Plan gebracht.

Zunächst machte aber Dieter Reichstein vom Bauamt deutlich, wie dringend die Sanierung und der Ausbau des Schulkomplexes im Englischen Garten sei. Schon in der vorangegangenen Sitzung im Bauausschuss wurde das Konzept vorgestellt und beide Schulleiterinnen hatten die Möglichkeit bekommen, zu dem Vorhaben Stellung zu beziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen